Sobre las placas solares

El Gobierno de Canarias ha decidido impulsar la producción de energía eléctrica fotovoltaica, con un plan de instalación de placas solares en las azoteas de toda Canarias, que abarataría el coste del consumo privado y vertería energía más limpia en la red. José Antonio Balbuena, consejero de eso que ahora se llama ‘Transición Ecológica’, plantea una política de expansión y colonización de nuestros tejados por placas, basada en exenciones fiscales, bonificaciones en el tramo autonómico del IRPF y otras medidas no directamente dependientes del Gobierno, pero que el Gobierno podría impulsar, como rebajas en el pago del IBI municipal de aquellas viviendas que cuenten con instalaciones fotovoltaicas. La iniciativa se integra en el contexto de medidas de la futura Ley de Cambio Climático, y debiera ser saludada como un avance sobre la generación eléctrica con combustibles fósiles, que hoy produce casi el noventa por ciento de la electricidad que se consume en las islas. Y un porcentaje muy superior de la energía total.

El objetivo de una campaña de instalación de placas no puede ser sólo abaratar el consumo. Lo realmente importante es reducir el impacto planetario de las emisiones de CO2. Las placas siguen siendo aún ‘sucias’ porque producir paneles solares, transportarlos y colocarlos genera emisiones de CO2 que hacen que la energía solar no sea del todo limpia. De hecho, el balance en materia de CO2 es aún deficiente: sólo en 2018 se ha logrado igualar el CO2 emitido desde 1976 en la producción de fotovoltaicas. Se ha logrado con diseños más eficaces, cambios en los procesos de producción y sustitución de materiales. En los últimos años se ha reducido casi en un cuarto el CO2 que se emite en su producción, pero todavía circulan muchas placas más baratas que no cumplen con los mejores estándares. Aún así, es cierto que el balance comienza a ser favorable. Pero las placas no son la panacea: es necesario ampliar la aportación al mix de los molinos y explorar seriamente las estaciones de bombeo y otros formatos aún con desarrollo incipiente. Y hacerlo sin descanso. El CO2 es el mayor problema al que se enfrenta nuestra especie.