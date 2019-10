Cunas y cunetas: los colectivos de bebés robados piden justicia al Gobierno

Sí Podemos Canarias dirigirá este martes en el Pleno del Parlamento una pregunta a la Presidencia del Gobierno sobre sus planes para desarrollar las leyes canarias de Memoria Histórica y Menores Robados. Cunas y cunetas van de la mano, aunque desde la aprobación de sendos textos el 28 de noviembre de 2018 y el 27 de marzo de 2019, estas deudas históricas no han recibido un soporte económico determinante.

De los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2020 pende ahora un proyecto de análisis para la identificación de los que fueron bebés robados, para crear un Universo estadístico que documente y coteje los datos. Desde el colectivo tinerfeño Sin Identidad recuerdan la dejación del Estado, también de los Cabildos Insulares, durante el franquismo y los primeros pasos de la democracia. "Cientos de menores" quedaron entonces desamparados en el Archipiélago y desahuciados de por vida. "Hoy en día eso tiene un resultado, ¿cómo queda esa persona mayor de 60 años? Ya hay muertos en el camino de buscar la verdad", sostiene su presidente, Raúl Rodríguez.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo instó en 2017 a España a reconocer el robo de menores como crímenes de lesa humanidad. Esta misión integrada por cinco mujeres viajó entonces a España para trasladar una treintena de recomendaciones, para lamentar "el abandono, la indefensión y la falta de investigación satisfactoria por parte de las autoridades públicas que los peticionarios, víctimas y asociaciones de víctimas, afirman haber sufrido" y para sentenciar una máxima: la reparación de los daños históricos debe ser una prioridad en los territorio integrados en la UE.

El diputado de la formación morada, Manuel Marrero, asegura que "el Gobierno tiene el compromiso, y debe asumirlo en su totalidad, de echar a funcionar las dos leyes". En un tono diligente, Rodríguez añade que el colectivo no consentirá lo que denomina "trincheras ideológicas para que no se haga justicia con los niños robados" y advierte trámites judiciales ante los tribunales europeos si la normativa canaria no es dotada de un presupuesto: "no queremos dinero, queremos que se actúe y el dinero es una herramienta".

"Estamos buscando verdad y justicia, que no se nos apague por la propaganda", insiste Rodríguez a la par que concluye: "la política está utilizando la memoria histórica, los monumentos, y nos estamos olvidando de la memoria viva, de los que necesitan un abrazo, una ilusión y que se acomoden sus vidas".