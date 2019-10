El PP satisfecho con los presupuestos

El Partido Popular de Córdoba ha valorado los presupuestos presentados por la Junta de Andalucía de una manera positiva. El presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha afirmado que es "un presupuesto que crece en inversión, es riguroso, equilibrado y que genera confianza".

Molina, junto al portavoz del Grupo PPA en el Parlamento Andaluz José Antonio Nieto y la diputada autonómica Beatriz Jurado, ha destacado el gran trabajo del gobierno del Cambio que en lo que va de año donde ha tenido que desarrollar tres presupuestos las cuentas prorrogadas, el presupuesto 2019 y ahora el 2020. "Nos comprometimos a sacar las cuentas de la contienda electoral y aquí están, dispuestas a pasar el trámite parlamentario" afirma Molina quien ha destacado la estabilidad del gobierno de Juanma Moreno.

El presidente del PP cordobés ha lamentado las valoraciones del diputado socialista, Juan Pablo Durán, donde criticaba la no inclusión en el presupuesto de proyectos como los centros de salud de Alcolea, de Montoro, de Villanueva de Córdoba, la variante de Las Angosturas o el desdoble de la A-306 entre El Carpio y Torredonjimeno. "Todos estos proyectos están en el presupuesto, con inversiones concretas y con el compromiso efectivo del gobierno del Cambio de hacerlos realidad; lo que deja ver Durán es que o no se ha leído los presupuestos o no los entiende", afirma.

Por su parte, José Antonio Nieto ha recordado por qué los anteriores gobiernos del PSOE no provincializaban las cuentas, "de haberlo hecho al PSOE cordobés se le caería la cara de vergüenza al comprobar la escasez de inversiones para esta provincia; el PSOE ha estado dejando morir los proyectos vitales para Córdoba".

Para cerra la valoración de los presupuestos la parlamentaria, Beatriz Jurado, ha valorado el compromiso del gobierno del Cambio en política sanitaria que se concreta en estas cuentas con un incremento del 2% en el gasto de personal sanitario. Destacan en el presupuesto los 4´4 millones de euros para las consultas externas del Reina Sofía además de la UCI pediátrica y el bunker, la reforma del bloque quirúrgico del Hospital Infanta Margarita de Cabra, el hospital de alta resolución de Lucena, el HARE de Palma del Río y los centros de salud de Montoro, Villanueva de Córdoba y Alcolea.

Así mismo, Jurado ha destacado la inversión de 9 millones de euros para atención temprana y el plan para la Atención Primaria en centros de salud, más de 11´8 millones de euros para el Plan de Familias. "El objetivo del gobierno de Juanma Moreno es tener una mejor sanidad públicas con más atención para los andaluces y con los profesionales con las mejores condiciones posibles",