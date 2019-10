200 publicaciones de la Real Academia Galega en la Red

La Real Academia Galega presenta un nuevo portal en la Red. 200 títulos del catálogo de monografías de la Institución desde su fundación en 1906. Entre otros, los discursos de ingreso de la RAG de Castelao, Otero Pedrayo, Antón Villar Ponte o Álvaro Cunqueiro.

Todo el catálogo de monografías están disponibles en PDF de descarga gratuita. El portal incluye la información recogida por la Real Academia sobre la toponimia, uno de los asuntos más consultados en la RAG.

Las publicaciones periódicas de la Real Academia Galega también están disponibles en la Red. Su presidente, Víctor Freixanes, ha manifestado que "con esta nova web, a Real Academia Galega avanza no compromiso coa promoción do acceso universal ao seu patrimonio aproveitando as tecnoloxías da información e da comunciación".