"No dimití, me cesaron"

El ex viceconsejero de igualdad de la Junta de Andalucía Francisco José Martínez ha hablado en Hoy por Hoy Huelva tras dejar el Ejecutivo Andaluz este pasado mes de julio por discrepancias con la Consejera de Igualdad Rocío Ruiz y con el Gabinete de la Consejera. Martínez ha explicado sin tapujos que orquestaron su salida como viceconsejero. Reconoce que no se lo esperaba, aunque era consciente de que las relaciones con el gabinete de la Consejera no eran buenas, más bien inexistentes.

El ex viceconsejero Martínez dice que él nunca dimitió y que lo que realmente pasó es que lo cesaron. Argumenta que su marcha se debe a que no le dejaron llevar a cabo algunos proyectos que beneficiaban a los andaluces y andaluzas por el mero hecho de que podría favorecer a otros dirigentes del partido dejando entrever, siempre según él, las divisiones internas de Ciudadanos (Cs).

El ex viceconsejero Francisco José Martínez concluye diciendo que ha sentido el respaldo de sus compañeros, que no cree en los partidos politicos, pero sí en la política. No descarta volver al escenario político y recalca que en política no debieran entrar personas que quieren vivir de ello. El ex viceconsejero de Igualdad apenas estuvo seis meses en el cargo. Ahora ha vuelto a la Universidad de Huelva donde es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad.