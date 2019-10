Christián Diaz: "No podemos hacer un drama de esta derrota"

Non hai nada eterno nesta vida, e menos no deporte. O Leite Río Breogán encaixa a súa primeira derrota da liga con sensacións febles na defensa e danaod unha imaxe completamente diferente á amosada nos primeiros partidos. Colámonos no vestiario celeste da man de Christian Díaz para coñecer como acaeu esta derrota a domicilio.

"No podemos hacer un drama de esta derrota. Habrá partidos buenos y malos. Tenemos que sacar lo negativo, en este caso frente a Palencia hemos estado desacertados en defensa", reflexiona o canario.

Escoita a entrevista completa aqui. Dalle ó play!