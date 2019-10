Más de 300 chavales se quedan sin tenis en la Caja Mágica

Nadie avisó a las familias, ni a los alumnos, de que a la vuelta del verano las pistas de tenis de la Caja Mágica iban a quedar cerradas para los usuarios que en los últimos años han venido practicando este deporte en sus instalaciones. Algunos de los afectados son los colegios públicos que tenían contratada la extraescolar de tenis con la empresa que explota la Caja Mágica y recibieron la noticia a través de un correo electrónico una vez arrancado el curso. "Es que yo hacía tenis en la Caja Mágica, lo han suspendido y me gustaría que lo pusieran otra vez porque es muy guay", asegura Jan, un niño de 7 años, alumnos del CEIP Plácido Domingo y uno de los afectados por la suspensión de las clases. El ayuntamiento de Madrid les ha ofrecido como alternativa trasladarse al polideportivo municipal de Orcasitas, pero no caben todos porque hay bastantes menos plazas. "Han dicho que hasta enero no se puede jugar, pero no sabemos si vamos a jugar o no, a mí me gustaría que lo hicieran otra vez", confiesa este pequeño.

Esta situación se produce después de que el contrato de explotación de la Caja Mágica, firmado entre el consistorio madrileño y la empresa Madrid Throphy Promotion, que es quien gestiona el club de tenis y quien organiza el Mutua Madrid Open, finalizó el pasado 31 de julio. Ese contrato se ha prorrogado en dos ocasiones, pero no había posibilidad de más ampliaciones. Fuentes de Madrid Destino, la empresa municipal que gestiona el recinto, asegura que se está trabajando en los pliegos administrativos que permitirán tener un nuevo contrato antes de final de año. Además, la organización de la Copa Davis en la Caja Mágica por parte del futbolista Gerard Piqué del 18 al 24 de noviembre ha provocado cambios en la utilización de estas instalaciones deportivas ya que ahora se trata de una semana de competición en una única sede: Madrid.