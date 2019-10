UGT denuncia las condiciones de trabajo de los vigilantes que custodian las casas de las estrellas del Real Madrid

UGT ha llevado ante el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo las condiciones en las que desempeña su tarea la seguridad privada de varios jugadores de la primera plantilla del Real Madrid. Condiciones que el sindicato considera “pésimas”. Denuncia que algunos de esos vigilantes se ven obligados a hacer sus necesidades en latas, por la ausencia de cuartos de baño para ellos, o incluso a convivir con las mascotas de los futbolistas.

Una situación que conocen, según UGT, tanto Prosegur, como el propio Real Madrid, pero no han hecho nada -añade- para solucionarlo. "No sabemos ni siquiera quién ha contratado ese servicio. Si ha sido el club, o han sido los propios jugadores", asegura Ángel García, delegado de UGT. Un portavoz de la empresa ha asegurado a la SER que, "ante la urgencia en la implantación de los servicios de vigilancia, la compañía ha ido adecuando los espacios de trabajo (viviendas particulares) a los estándares en materia de prevención de riesgos laborales. Una adecuación que se ha realizado con la mayor celeridad posible y que, a día de hoy, se encuentra totalmente implementada." El club no ha respondido a las peticiones de información.