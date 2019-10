Llucia Ramis sobre la sentencia del Procés: "Estamos bastante tocados, costará reponerse"

La periodista y escritora mallorquina, residente en Barcelona, Llucia Ramis, afirmaba, tras conocer la sentencia del Procés, estar "bastante tocada" y que "costará mucho reponerse". Además, afirma que se trata de la "constatación de que esta democracia no es como esperábamos". La escritora considera la sentencia "injusta" y se pregunta "por qué la condena es tan alta si finalmente no hubo declaración de independencia". Ramis cree que mucha gente que no apoya el independentismo hoy se muestra "en contra de esta sentencia".

Por su parte, la fiscal catalana afincada desde hace más de 30 años en Mallorca, María Moretó, defiende que "no estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de las conductas de una serie de personas tipificadas en el Código Penal". "Hay que acatar la sentencia como cualquier otra y confiar en el Estado de derecho", afirma la fiscal.