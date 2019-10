José Ramón Fernández: "Reconocer que un neonato es un potencial donante es el paso más importante"

La donación neonatal es un tema complicado. La pérdida de un hijo se vive como una gran tragedia y la posibilidad de poder donar sus órganos para dar vida a otras personas, resulta particularmente difícil para los padres, que son los que han de tomar tan importante decisión.

Mientras nuestro país es uno de los más punteros en el tema de la donación de órganos, gracias, entre otros, a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), no ocurre lo mismo cuando se trata de neonatos (aquellos bebés con 28 días de vida o menos) ya que la donación infantil no se veía hasta hace muy poco como una posibilidad más a la hora de regalar vida a las personas que lo necesitan.

De ahí que un grupo de profesionales sanitarias del Hospital Universitario Santa Lucía (Cartagena), del que se encuentra al frente el pediatra neonatólogo José Ramón Fernández, haya elaborado el primer protocolo para la donación de órganos neonatal, una guía que hasta ahora no existía y que ha sido presentada recientemente en el XXXIV Congreso Nacional de Coordinadores de Trasplantes celebrado en Murcia.

Precisamente, José Ramón Fernández ha sido esta semana el invitado al espacio 'A vivir salud' donde junto al médico de cabecera, José Martínez, ha abordado este asunto, la donación neonatal.

El pediatra neonatólogo ha contado cómo surgió la idea de poner en marcha dicho protocolo, fue a raíz de la muerte de Blanca, una niña de 16 días que ingresó en Neonatología por una meningitis que no evolucionó bien y cuyos padres decidieron que se le retirara el soporte vital que la mantenía porque las lesiones que había sufrido eran demasiado graves y no se iba a recuperar. "Fueron los propios padres los que nos pidieron si podían donar los órganos de su hija". Momento en el que -asegura el doctor Fernández- "no supimos que responder, nunca nos habíamos encontrado con una situación similar, de ahí no supiéramos muy bien cómo actuar".

De esta forma se puso a trabajar con su equipo de manera conjunta para idear un protocolo que indicara los pasos a seguir en casos de donación neonatal. Cuenta José Ramón Fernández que el primer paso es hablar con los padres del bebé cuando se sabe que éste va a fallecer y explicarles que existe la posibilidad de donar sus órganos. "Hay que hablar con los padres antes del fallecimiento del pequeño, ya que no pueden pasar más de 2 horas desde la muerte hasta que se extraen los órganos", asegura José Ramón.

Este pediatra neonatólogo del Hospital Santa Lucía también asegura que los riñones de un bebé se pueden trasplantar sin ningún problema en un adulto; "aunque es el corazón el órgano que más se suele utilizar".

Por otra parte, asegura que el principal problema de que no se hagan más trasplantes con órganos de neonatos fallecidos es no reconocer que un recién nacido pueder ser un potencial donante, "debemos cambiar el chip y actuar como con un adulto, ya que los órganos de un neonato también pueden salvar vidas si se actúa correctamente".

Desde que el Hospital Santa Lucía cuenta con este protocolo de donación de órganos en neonatos ya se ha activado en dos ocasiones, aunque por diversas circunstancias no se ha podido finalizar el proceso para llevar a cabo el trasplante.