Podemos e IE critican que Hacienda quiera emplear superavit para amortizar deuda

No ha gustado a grupos a la izquierda del PSN el anuncio de la consejera de Hacienda de emplear superavit para amortizar deuda. La sorpresa, y no precisamente agradable, la expresaba Marisa de Simón, de Izquierda Ezkerra, señalando que "nos hemos quedado francamente sorprendidos porque esto es una decisión unilateral del gobierno y no la compartimos desde luego"·

Y Mikel Buil, de Podemos, que espera poder hablar con la consejera de Economía y Hacienda Elma Saiz, apunta que "todavía no hemos podido hablar con la consejera en este sentido, pero para nosotros era importante exprimir hasta el último día a fin de que este dinero revirtiera en la ciudadanía en forma de infraestructuras sostenibles".

Uxue barkos decía que Geroa Bai va a exigir un equilibrio entre amortización e inversiones. Y desde fuera del acuerdo de gobierno, EH Bildu ha pedido que comparezca la consejera ante la gravedad de que no se cumpla un mandato parlamentario en relación con las inversiones financieramente sostenibles.