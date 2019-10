"La Diputación de Salamanca es la única de la región que no ha conformado la Mesa del Diálogo Social"

El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE), Santiago Aparicio, ha instado al presidente de la Diputación de Salamanca, el popular Javier Iglesias, a convocar la Mesa del Diálgo Social en la provincia. Según Aparicio "es él el que tiene la potestad, y no hacerlo iría en detrimento de los trabajadores y los empresarios". En este sentido, el presidente de CECALE insiste en que la patronal salmantina CONFAES "no se tiene que poner de acuerdo con ninguna otra organización porque en estas mesas su representatividad empresarial en Salamanca está muy definida y de manera nítida, tanto en el Estatuto de Autonomia como en el Estatuto de los Trabajadores".



Aparicio esgrimió un informe "demoledor" de la expresidenta del Tribunal Constitucional, Maria Emilia Casas, que avala sus palabras: "El presidente de la Diputación tiene en su manos que no sea Salamanca la única institución provincial de las 9 de la región que no conforme esa Mesa de Diálogo Social y no hay que darle más vueltas".



La Confederación de Empresarios de Salamanca-CES lamenta en un comunicado público la actitud "nefasta y misoneísta" del presidente de CECALE, "que no acepta el cambio de realidad empresarial que hay en la actualidad en Salamanca, limitándose a cuestionar la representatividad de CES y su participación en las diferentes mesas de Diálogo Social de Salamanca y provincia sin ningún fundamento"