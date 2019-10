Los 'elegidos' de Imanol

Imanol Alguacil insiste en que cuenta con todos los jugadores que tiene en su plantilla y repite sin cesar que todos parten con las mismas opciones de jugar. Pero lo cierto es que luego la competición dice lo contrario y en este comienzo de liga, el entrenador oriotarra se ha decantado por un grupo más o menos fijo de futbolistas en los que ha confiado más para conseguir llegar a este segundo parón de liga en un más que aceptable quinta posición con 13 puntos.

No suele ser sencillo que un entrenador encuentre tan rápido un once tipo en el que poner toda su confianza, pero la realidad es que Imanol lo ha conseguido, y a la vista de los resultados, parece que le ha servido para dar con la tecla de lo que necesita su equipo. Luego es verdad que ha ido introduciendo pequeños matices en partidos y momentos puntuales de los encuentros. El once idea de Imanol Alguacil empieza ser ya repetido de monería por los aficionados realistas, lo cual en sí mismo Ya es una buena señal. Moyá en portería, Zaldua y Monreal en los laterales, Aritz Elustondo y Diego Llorente en el centro de la zaga, Zubeldia en el puesto de ‘4’, Odegaard y Merino por delante en la medular, Mikel Oyarzabal en la banda izquierda, Portu por la derecha y Willian José en punta de ataque como jugador más adelantado. Estos son los futbolistas más utilizados por Imanol en estos ocho primeros partidos de la temporada.

Luego es verdad que ha introducido matices, que en algunos casos han sido obligados. Porque, por ejemplo, Illarramendi comenzó siendo el jugador que ocupaba la medular, pero su lesión obligó al oriotarra a colocar ahí a Zubeldia, y en dos partidos al joven Ander Guevara. En defensa, Zubeldia tuvo que actuar de parche ante las bajas, hasta que Elustondo y Llorente estuvieron disponibles. Robin Le Normand también comenzó la temporada, y luego ha sido utilizado en contadas ocasiones. Y en el lateral zurdo, Aihen Muñoz fue indiscutible hasta que se fichó a Monreal del Arsenal, desde entonces no ha jugado nada. Y en al flanco derecho, Gorosabel sustituyó en un partido al inamovible Zaldua.

Hasta en la portería ha introducido algún cambio Imanol. Remiro jugó contra el Alavés, ante el que debutó en Primera. Pero todo lo demás ha sido para Moyá. También Zurutuza dejó en el banquillo un partido a Merino, pero en navarro ha jugado todo lo demás. Incluso Willian José se quedó un partido en el banquillo en favor de Alexander Isak, que ha sido el suplente de lujo del brasileño y realmente se ha ganado alguna titularidad más. Y en la banda derecha Januzaj jugó los tres Primeros partidos como titular, pero luego ha sido Portu el que se ha ganado la confianza de Imanol. Aunque si hablamos de confianza, los jugadores en los que más ha depositada su fe el oriotarra han sido los referentes del ataque, Oyarzabal y Odegaard, que en este inicio liguero han marcado las diferencias en la Real. En total, Imanol ha utilizado a 22 de los 24 jugadores que tiene en plantilla. Sólo Pardo y Sagnan se han quedado sin disputar un sólo minuto.