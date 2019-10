Pere Portabella, Giraldillo de Honor en el Festival de Cine de Sevilla

El Festival de Sevilla ha anunciado este lunes el ganador del Giraldillo de Honor de su edición número 16 , el director Pere Portabella. El certamen ha decidido otorgar su premio honorífico a esta figura clave del cine español, un realizador, guionista y productor que, durante más de 60 años, ha cabalgado entre la vanguardia artística y la militancia política para convertirse un imprescindible de nuestra historia cinematográfica. También se ha presentado una gran selección de cine español que en esta 16 edición reúne nombres consagrados como José Luis Guerin y Benito Zambrano con nuevos autores que hoy ensayan un cine rompedor y de lenguajes innovadores, así como el debut en el largometraje del director de la serie ‘El Ministerio del Tiempo’, Marc Vigil, titulado ‘El silencio del pantano’.

El Festival ha hecho público todas estas novedades en un encuentro que han mantenido con la prensa el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, la directora general de Cultura, Isabel Ojeda, y el director del Festival de Sevilla, José Luis Cienfuegos.

Portabella (Figueras, 1929) es un autor fuera de toda convención y que ha desarrollado una obra que va en paralelo a su propia biografía, la de un creador libre, forjado en la lucha antifranquista, parlamentario y senador a lo largo de décadas y, a la vez, productor de algunos filmes esenciales de nuestra cinematografía, como 'Viridiana', de Buñuel, 'El cochecito', de Marco Ferreri y con guion del mítico Rafael Azcona, y 'Los golfos', de Carlos Saura. Clásicos que se proyectarán en copias restauradas durante el Festival junto con tres grandes películas de su autoría.

En constante diálogo con otras artes como la música y la pintura, el de Portabella es un cine visionario, adelantado a su tiempo y transgresor, que transita entre el surrealismo, la verdad documental y la poesía. Así lo demuestran títulos como 'Vampir- Cuadecuc' (1971), 'Die Stille vor Bach (El silencio antes de Bach)' (2007) y 'El sopar (1974-2018)’, que también se podrán ver en esta edición.

Portabella mantiene en cada producción “una voz única y reconocible, de gran habilidad para captar la belleza en lugares insólitos y proyectada en su concepción del cine como una herramienta de transformación social”, ha explicado Antonio Muñoz, que también ha desvelado que el Festival de Sevilla acaba de obtener la máxima puntuación e importe en las ayudas a certámenes del ICAA. “Este reconocimiento nos habla del buen hacer de una cita que en la última edición congregó a más de 76.000 espectadores en salas”, ha ampliado del delegado.

Otro imprescindible, José Luis Guerin, regresa al Festival

Y tras la retrospectiva de Portabella pasamos a otro nombre clave del cine nacional y vinculado, precisamente, a la cinematografía del homenajeado de la edición. José Luis Guerin, de quien Portabella produjo 'Tren de sombras', y ganador del Giraldillo de Oro en la edición de 2015 con 'La academia de las musas',vuelve a Sevilla para proyectar en una sesión muy especial ‘De una isla’, su última producción.Se trata de un cortometraje de 25 minutos en el que el gran cineasta barcelonés se aproxima de forma poética a los orígenes y la mitología de Lanzarote. Un “drama geológico”, como lo define su autor, con el que Guerin respondió a una invitación de la Fundación César Manrique para homenajear en el centenario de su nacimiento a este artista que reivindicó la belleza volcánica de las Canarias. El director se decanta aquí por el celuloide y el carácter más artesanal del cine para, en tributo a la obra de Manrique, indagar en los vientos, los minerales, la botánica y las historias de la isla como forma de acercarse a la naturaleza humana.

También podrá verse en Sevilla su primera película como cineasta, 'Los motivos de Berta' (1984), que en esta ocasión se presentará en un nuevo montaje a partir de la digitalización realizada por la Filmoteca de Catalunya. Se trata de una obra entre el minimalismo y la contemplación, influida por el cine documental y el trabajo de directores como Robert Bresson y Víctor Erice. La cámara de Guerin sigue con mirada sutil y casi antropológica a Berta, una adolescente de una tranquila aldea cuya vida se ve alterada por la llegada de un equipo de cine y un misterioso personaje. Una gran oportunidad de disfrutar en pantalla grande de este título único en la cinematografía española, que en este 2019 ha cumplido 35 años.

El cine español, de estreno en Sevilla

El director del Festival, José Luis Cienfuegos, ha sido el encargado de desgranar los otros títulos españoles seleccionados en esta 16 edición, en la que los espectadores podrán encontrar cineastas consolidados y nuevos talentos de la dirección cinematográfica, como sucede en la sección Revoluciones Permanentes.

Dentro de la Sección Oficial - Fuera de Concurso, destaca el nombre de Marc Vigil, que estrena en Sevilla ‘El silencio del pantano’ tras celebrar su preestreno mundial en el BUSAN de Corea.Tras su aplaudida experiencia en televisión dirigiendo series como ‘El Ministerio del Tiempo’, ahora entrega este ágil thriller protagonizado, entre otros, por Pedro Alonso (‘La Casa de Papel’), Raúl Prieto, Nacho Fresneda y Carmina Barrios, y basado en la novela homónima de Juanjo Braulio, que cuenta las relaciones entre los bajos fondos valencianos y la corrupción política.

En el apartado Special Screenings los espectadores podrán disfrutar de la última película de Benito Zambrano, 'Intemperie'. Protagonizada por Luis Tosar, Jaime López (el niño de 'Techo y comida'), Luis Callejo y Vicente Romero, esta adaptación de la poderosa y aplaudida novela de Jesús Carrasco narra la historia de un niño que huye de su pueblo para adentrarse en la llanura. En el campo conoce a un cabrero silencioso que le ayudará a escapar de sus perseguidores, en una trama que avanza entre el suspense y la emoción.

Con una larga trayectoria como productor, el cordobés Guillermo Rojas debuta como cineasta en la ficción con la comedia dramática 'Una vez más', una producción sevillana que parte de un funeral que provoca el reencuentro de Abril, el personaje protagonista, con su pasado y sus sueños de juventud. El título, protagonizado por Silvia Acosta y Jacinto Bobo, lleva también banda sonora sevillana, con grupos como All La Glory y Maga.

Polo Menárguez, que ya estrenó en Sevilla 'Dos amigos' (Sección Resistencias, 2013), debuta en el largo de ficción con 'El plan', cinta protagonizada por Antonio de la Torre, Raúl Arévalo y Chema del Barco, que vuelven a trabajar juntos después de 'Tarde para la ira'. Basada en la obra de teatro homónima de Ignasi Vidal, es la historia de un grupo de amigos en paro, tres perdedores que se encuentran a las 9 de la mañana para ejecutar un plan que se complica según avanza la trama, toda vez que se van destapando las aristas de su amistad. La película, que estos días participa en la Sección Oficial de la Seminci, cuenta con un equipo técnico de acento andaluz, entre el que destacan nombres como el director de fotografía Alejandro Espadero.

Revoluciones permanentes, el relevo del cine español

También el cine español es protagonista este año de Revoluciones Permanentes, una sección del Festival de Sevilla que nació el año pasado, heredera de la emblemática Resistencias, y que ya congregó a grandes cineastas como Albert Serra y Alexander Kluge. En esta edición, la mitad de filmes que componen la sección son españoles y representan un cine a la caza de nuevos lenguajes, revisando géneros tradicionales como la comedia o el drama.

Con las comedias independientes de Greta Gerwig como inspiración, la realizadora Mamen Díaz (con una amplia trayectoria como productora y editora) y la actriz Violeta Rodríguez, también coguionista aquí, cuentan en ‘Violeta no coge el ascensor’ la historia de una joven veinteañera condenada a pasar el verano de prácticas en una editorial. Una película colectiva, fresca e irónica sobre el arte de fracasar en un mundo cada vez más competitivo y que sus creadores dedican a Agnes Vardá. En el equipo destacan intérpretes como los sevillanos Julián y Aixa Villagrán, y en la banda sonora, una vez más, los temas de grupos sevillanos como Pony Bravo y Fiera.

El dúo de cineastas Burnin’ Percebes ('Searching for Meritxell') cuentan en 'La reina de los lagartos' el amor de verano entre una terrícola y un extraterrestre que se tuerce cuando la nave que debía recoger a este último no aparece. Una comedia urbana en los límites de lo incómodo, que consolida a este colectivo como figura destacada en el panorama del poshumor. En el reparto figuran Bruna Cusí ('Verano 1993') y Javier Botet, que acaba de ser reconocido en Sitges por su papel en 'Ventajas de viajar en tren'.

Carlos Casas, artista visual de prestigio internacional que ha exhibido su trabajo en instituciones como la Tate Modern, el Centro Pompidou, la Fundación Cartier y el CCCB, y que ha sido reconocido en festivales como Venecia, Rotterdam y BAFICI, presentará en Sevilla 'Cemetery'. La película es una indagación sobre la civilización y los territorios inexplorados. Un grupo de cazadores furtivos sigue a un viejo elefante y a su mahout (la persona que lo guía) por las profundidades de la jungla india, en este viaje hipnótico y existencialista de cuidada ambientación sonora.

El retrato de una mujer (real) fascinante, en sus luces y sombras, que acabó en la cárcel por matar a su pareja, vertebra 'This Film is About me', debut en el largometraje de Alexis Delgado y producido por José Alayón, fundador El Viaje Films, responsable del estreno en Sevilla películas como ‘La ciudad oculta’, ‘El mar nos mira de lejos’ y ‘Dead slow ahead’. ‘This film is about me’ es una narración documental sobre el deseo de vivir en la ficción, que llega al fondo de una personalidad atormentada y carismática como la de Renata Soskey.

La pareja, en el cine y en la vida, formada por Carmen Haro y Miguel Rodríguez se propuso el reto de ver 30 veces ‘Big’, la película de los 80 protagonizada por Tom Hanks, y releer junto a sus padres y sus amigos aquel clásico del cine popular. Este es el insólito punto de partida de 'Big Big Big', comedia documental que habla de la experiencia transformadora del cine en nuestras relaciones.

Un Joven Continente, un gran poder creativo

En la sección Un Joven Continente, en la que se reúnen películas que cuentan con el apoyo de las escuelas de cine más importantes del país, volvemos a encontrar historias narradas con frescura y agilidad a la hora de llegar a nuevos hallazgos fílmicos en forma y contenido.

Producida por la ESCAC, ‘Los páramos’ supone el debut de Jaime Puertas como cineasta. La llegada de un nuevo guarda forestal hace que Aurora, una mujer gitana que vive en la sierra, despierte a la existencia de mundos nuevos. Una película que destaca por su dominio del lenguaje audiovisual y que sitúa en primer término el paisaje, tanto natural como humano, de la España rural.

También un personaje femenino protagoniza el segundo largometraje de Mario Jara ('Año cero'). En ‘365’, obra que cuenta con el apoyo de la ECAM, Inés regresa a su pueblo después de un tiempo persiguiendo el sueño de dedicarse a la música. Un anhelo que la ha llevado al límite mental y físico, y que la ha ido alejando de sus seres queridos.

Junto a estos títulos, el Festival de Sevilla ya ha anunciado otras películas españolas presentes en la programación de distintas secciones del certamen, cuya 16 edición inaugurará la esperada 'Madre', de Rodrigo Sorogoyen. También en la Sección Oficial a concurso se podrán ver 'Liberté', de Albert Serra, y 'Longa noite', de Eloy Enciso, mientras que en sesión especial fuera de competición se proyectarán varios cortos de Sergio Caballero entre los que destaca el estreno en España, tras su paso por Cannes, de 'Je te tiens'.

La cineasta Jaione Camborda será la única representante nacional en la emblemática sección Las Nuevas Olas con su esperado debut en el largometraje de ficción 'Arima'. Por su parte, el cineasta sevillano Alejandro Salgado y el navarro Oskar Alegria competirán en Las Nuevas Olas – No Ficción con 'Barzaj' y 'Zumiriki'. A estos directores se sumarán en los próximos anuncios del Festival las películas que componen la Sección Panorama Andaluz.