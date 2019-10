Catalá y Fulgencio

Siendo una del PP y otro del PSOE lo de esta tarde no va a ser un simple encuentro de cortesía. Catalá seguro que aprovechará para pedir a Fulgencio mayor atención para la Comunitat del Gobierno al que representa. Y el Delegado no dejará pasar la ocasión para defender la gestión del Ejecutivo Sánchez y lo mucho que mira a esta Comunitat.

Así que de la reunión no esperemos cosas trascendentales. Es más, porque debió agendarse hace tiempo, pero el encuentro de esta tarde no debería ni celebrarse habiendo una convocatoria electoral. A no ser que cada uno se tome nota de las reivindicaciones del otro y las incluyan en su programa electoral...

Vamos, que no, que podrían ahorrarse la foto de esta tarde.