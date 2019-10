El grupo Tenda se presenta en sociedad con su primer trabajo

El grupo valenciano Tenda se formó al Festivern de 2016-2017. "El nombre se debe específicamente en la tienda de campaña donde dormimos todos juntos en el festival: donde empezó todo ". Así nos han contado Martin , Evarist, Claudi y Guillem cómo empezó el grupo. Eran principios de 2017.

Sin embargo, el grupo empezó los ensayos normales en septiembre de

2017, e hicieron el primer concierto en noviembre del mismo año. Han tocado en

varios lugares, como la Plaza del Ayuntamiento o la Plaza de

Toros de la ciudad de València, y han participado en festivales, entre otros.

El estilo de música del grupo es principalmente pop-rock, con referencias

musicales icónicas del género, como The Beatles o U2, hasta grupos más actuales

como Arctic Monkeys o Cage the Elephant. El repertorio de los directos está basado en una mezcla entre canciones propias y covers de otros grupos, como Song 2 de Blur o Have You Ever Seen the Rain, de la Creedence Clearwater Revival.



Las canciones del grupo, las que ocupan la mayor parte del repertorio, están íntegramente creadas el grupo que quiere aportar su granito de arena y hablar de cuestiones filosóficas, íntimas, morales, osimplemente de historias sencillas con curiosos personajes, y demostrar que lamúsica en valenciano puede ofrecer tanto cantidad, como diversidady originalidad, sin ninguna pretensión más allá de pasarlo bien .