La Universidade de Vigo se mantiene por tercer año consecutivo en el Ranking de Shanghai

Ya se conoce la lista de las mil universidades de todo el mundo que tienen el privilegio de formar parte del Academic Ranking of Universities of the World (ARUW) 2019, más conocido como el Ranking de Shanghai. Este listado, por su complejidad y por su prestigio, está considerado como uno de los más relevantes del mundo a la hora de evaluar y auditar a las universidades tanto públicas como privadas. Un listado que vuelve a liderar, un año más, Harvard y en el que se encuentran entre las 300 mejores universidades españolas como la Universidad de Barcelona, la Autónoma de Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Granada y la de Valencia.

Entre las gallegas, la Universidad de Vigo puede presumir de asentarse en este listado ARUW por tercer año consecutivo y es la quinta vez desde su creación en 2003 que forma parte del mismo. Las dos primeras veces fue en 2011 y 2012 entre los puestos 401 a 500. En 2017 y 2018 se ubicó entre los puestos 501 y 600. Y la mala noticia dentro de la buena de seguir en el Ranking de Shanghai es que ha descendido a la horquilla que va del puesto 601 al 700. Si nos ceñimos a las universidades gallegas, Santiago aparece por sexto año consecutivo en el ARUW y por décima vez desde su creación. Lo hace entre los puestos 501 a 600 y en el puesto 16 si tenemos en cuenta solamente a las universidades españolas. La que se queda fuera del Ranking de Shanghai es la Universidade da Coruña que no ha logrado pasar el corte para estar entre las 1000 mejores universidades del mundo.

Siguiendo con la lista de las universidades españolas, la Universidade de Vigo se ubica entre el puesto 18 y 21 empatada con las de Salamanca, Córdoba y la Politécnica de Barcelona. Una buena noticia para la Universidade de Vigo que ha realizado un esfuerzo en los últimos años para poder retornar al afamado listado de las 1000 mejores universidades del mundo. Después de cuatro años de ausencia (2013, 2014, 2015 y 2016) vuelve a asentarse durante tres años seguidos.