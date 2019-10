El PSOE defiende a Pedro Sánchez como el mejor presidente de la historia para Vigo

El PSOE ha presentado su lista por la provincia para estas próximas generales del 10N. Una candidatura que repite en los puestos de salida respecto a los pasados comicios. Así la ex concejala de educación Olga Alonso vuelve a ser la número uno, Guillermo Meijón, número dos, y Angeles Marras, ex edil de transporte número tres. Y también como en la pasada campaña Vigo será el centro del discurso socialista para defender lo que Pedro Sánchez, aseguran, ha hecho por Vigo, desbloqueando, dicen, el Ave por cerdedo, la biblioteca del Estado, o la reforma de la avenida de Madrid, lo que le convierte en el mejor presidente de la historia para esta ciudad. Frente al PSOE el resto de candidaturas que presentan candidatos procedentes de otras provincias, caso de Más País, Unidas Podemos o cabezas de lista que no son de Vigo caso de BNG y PP.

Seguir leyendo