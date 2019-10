Costas reconoce que la cesión del paseo de Bouzas está paralizada desde febrero

El arreglo del paseo de Bouzas tendrá que seguir esperando. Así se desprende de una carta de Costas,en respuesta a una pregunta del BNG, en la que se reconoce que la cesión del paseo al ayuntamiento está paralizada. En la misma se confirma que efectivamente el gobierno local la solicitó el pasado mes de enero pero desde entonces no ha enviado la documentación requerida. El alcalde sin embargo ha justificado que todavía no se haya entregado el proyecto básico en que desde hace unas semanas estamos en período electoral, aunque la petición de Costas se produjera hace 8 meses. El Bloque le ha acusado de llevar meses mintiendo a los vecinos con anuncios de proyectos que, hoy por hoy, son imposibles de realizar. Por cierto que en la carta de Costas también se reconoce que no existe ningún plazo para esa eventual cesión que el alcalde llegó a decir sería por cien años. Mientras tanto el paseo permanece vallado desde hace más un año a la espera, algún día, de su reapertura.

