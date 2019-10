Denuncian la desaparición de un joven de 20 años en Lanzarote

La familia del joven Juan Nicolás Puerto Forero, de 20 años, ha denunciado su desaparición desde el pasado viernes. El joven, residente en el barrio de Argana Alta de Arrecife, salío de su casa a las 18:00 h. del viernes y desde entonces no ha dado señales de vida.

Una vez transcurridas 24 horas desde que desapareció, los familiares del joven han presentado una denuncia por desaparición en la comisaría de la Policía Nacional de Arrecife. Según ha confirmado a SER Lanzarote el hermano del joven desaparecido, Wilmar Javier, Juan Nicolás se fue sin decir a dónde iba "salió y no se ha reportado hasta el momento, no hemos sabido de él y no da señales de vida, de que esté bien o que esté mal, nada".

Wilmar asegura que incluso han acudido al hospital por si hubiera tenido algún percance pero no han obtenido información "hemos ido al hospital, a ver si en caso de que le hubiera pasado algo estuviera ahí, pero tampoco y de momento hemos hecho una denuncia a ver si hacen algo".

El hermano del joven desaparecido dice desconocer si Juan Nicolás tenía algún problema o si había tenido algún conflicto con alguien ya que, señala, nunca antes había hecho algo parecido "que sepamos no, nunca, él nunca suele hacer eso, es lo más raro que es que no hace eso y entonces claro, no sabemos qué pensar tampoco".

Por otro lado, Wilmar señala que también parece haber desaparecido una joven con la que su hermano mantiene o mantenía una relación sentimental "él tiene una novia y resulta que la chica también, con la que él esta o estaba, tampoco da señales desde el mismo día, parece que ser que se fue también".

Los familiares de Juan Nicolás Puerto Forero solicitan que todas las personas que tengan cualquier información sobre el joven o sobre su paradero, lo pongan en conocimiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad. También pueden notificarlo en el teléfono 626 184 426.