Las responsabilidad está en las instituciones

La responsabilidad en cuanto a resolver las consecuencias del Incendio de Gran Canaria del mes de Agosto y de todas los desastres naturales, provocados o no, pasan por la acción principal de las administraciones públicas y no tanto de las voluntaristas muestras solidarias, estas deben ejercer su liderazgo, en el caso de Gran Canaria el cabildo, para que los ciudadanos afectados que hayan perdido sus bienes no se queden tirados en el camino, como suele pasar casi siempre.



Están muy bien los actos benéficos, aunque demasiado exagerados los golpes de pecho de algunos que son los que tienen que poner lo mejor de su trabajo como trabajadores públicos para dar solución a los problemas de la gente de la cumbre.



A estas alturas los vecinos de nuestras cumbres no saben si cobrarán, sobre todo cuánto del total de lo perdido les llegará y especialmente cuándo les harán el ingreso. El presidente del cabildo habló que en esta ocasión quería que fuera antes de final de año, a ver si es verdad, porque muchos de las ciudadanos que padecieron otros fueros terribles, aún no han cobrado. Algunos dicen que los técnicos que les han venido a inspeccionar los daños les decían que como mucho les pagarían un 50 o 60% de lo quemado. Es decir que no todos los daños y ni de lejos.



En estos días ha habido actos solidarios, que están muy bien, en donde se habrán reunido no más de 30000 euros, para que lleguen a los afectados. Cantidades que sin ser desdeñables no van a cubrir los millones de euros necesarios para conseguir que los afectados puedan seguir adelante con sus fincas y con sus vidas. También se han seguido haciendo actos de reconocimiento por su trabajo a los trabajadores de los servicios de extinción, que también están bien, aunque es obvio, que hacían su trabajo.



Pero acaso no se había apuntado que las administraciones públicas pagarían los daños, todos los daños. Y que además nos viene bien que la gente siga viviendo en estas cumbres para que así se mantenga el territorio?. Sí eso es así, como además se hace en las sociedades modernas, no sería necesario hacer llamadas a la solidaridad, en estos momentos que no hay fuego, ahora habría que conseguir que las administraciones que tienen dinero en los bancos y que todas dijeron que tenían planes de ayuda, solo falta las pongan sobre la mesa.



Vamos que en las sociedades actuales, es el estado en sentido amplio, quién tiene que acudir, por justicia social, en ayuda de estas gentes. Y no solo el pueblo que ya anda justo, socorriendo al pueblo.