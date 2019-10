Cuspinera, entrenador del Fuenlabrada, muy crítico con sus jugadores en el derbi ante el Real Madrid

Que Montakit Fuenlabrada (1-3) pierda ante el Real Madrid (4-0) como ocurrió este domingo (89-64) es lo normal, pero lo que no es aceptable es la imagen de salir derrotados desde vestuarios.

Así lo escenificó José Ramón 'Jota' Cuspinera. "Desde que salimos hasta que yo pido el tiempo muerto, hemos salido a andar, a partir de ahí no ha habido nada más. No puedo valorar un partido donde andamos, no es valorable, encima ante un Real Madrid. No puedes andar contra nadie, ante el Madrid te va a ganar igual, encima si andas", manifestó el técnico.

"No tengo ni idea de qué valorar, hacer una valoración del partido no me sale. Creo que ha sido visible lo que ha ocurrido", declaró cuando los periodistas le pedíamos una valoración de la derrota.

"Pero habíamos planteado el partido para crecer, si teníamos un 1% de opciones de ganar hay que agarrarse a ellas, y si las va a haber es porque mantenemos el ritmo de juego que queremos mantener, que no es a toda cancha, porque al Madrid correrle hacia adelante no es fácil, sino es un tema de ritmo a medida cancha. Lo habíamos planteado para crecer y nos vamos de aquí sin crecer nada", finalizó.

Los fuenlabreños reciben este domingo (Fernando Martín, 17:00 horas) a UCAM Murcia (2-2).