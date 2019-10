Concentración de padres de niños con cáncer por la falta de médicos en el Materno

Las madres y padres de hijos con enfermedades oncólógicas se han movilizado hoy en la escalinata del Materno Infantil, para denunciar que, actualmente, solo hay dos profesionales de esta especialidad para atender las consultas, el hospital de día, la cámara de trasplantes y toda la planta destinada a la hospitalización de niñas y niñas y aseguran que no están recibiendo la atención que necesitan. Las familias argumentan que anteriormen había cuatro médicos.

Esta misma mañana el Delegado de Salud en Málaga, Carlos Bautista, les ha garantizado que el martes contarán con un nuevo profesional, algo que no ha convencido a los padres que se han concentrado, porque de nuevo será un contrato temporal "que no da estabilidad" y además tampoco se cubre la plaza por baja de maternidad de una de las profesionales que atendían en el centro hospitalario, por lo que si no se restituyen las cuatro plazas, seguirán con las concentraciones.