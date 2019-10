Un juez denuncia ratas y cucarachas en los juzgados de Marbella

Un juez de Marbella denuncia públicamente el dificiente estado de los juzgados de la localidad -ubicados en unos bajos- en los que trabajan unos 70 funcionarios. Tiene que trabajar rodeados de cucarachas, ratas y los malos olores de las cañerías. Las plagas de insectos y las inundaciones son una constante. El magistrado Manuel del Castillo, titular del juzgados de primera instancia, ha remitido varias cartas de queja a medios de comunición en las que explica que las instalaciones "son una vergüenza para una ciudad del prestigio y la grandeza de Marbella".

Del Castillo detalla en la misiva que los juzgados "están al nivel, desde la perspectiva de la atención e inversión del gobernante, de un país tercermundista" y habla de instalaciones "horrendas e insalubres; miserables e impropias" e insiste en que "quienes tienen que invertir dinero -la Junta de Andalucía- no lo hacen".

"No merecemos trabajar en sótanos o sedes apestadas, llenas de cucarachas, roedores, ventilaciones malolientes cuando no averiadas. En definitiva, los ciudadanos no deberían admitir esta maldita cutrez", continúa la carta. "Deseo transmitir que yo no me voy a conformar. Hoy no. Hay que unir a todos los colectivos y reivindicar lo que es justo para el ciudadano", añade.

LOS SINDICATOS YA LO DENUNCIABAN

CSIF Málaga ya ha alertado en varias ocasiones del “estado de insalubridad” que presentan estos juzgados “tras detectar los trabajadores la presencia de ratones en las dos plantas bajas del edificio" tal como explica en la SER Manuel Postigo, integrantes del sindicato de funcionarios.

"No es la primera vez que la plantilla de esta sede judicial, ubicada en un sótano en la avenida Arias Velasco, hace frente a este tipo de situaciones en su puesto de trabajo”, ya en el año 2016, CSIF Málaga “en un escrito remitido a la Delegación territorial de Justicia, alertó de la presencia de ratas y excrementos de roedores en en los juzgado. Pero la situación esta igual o peor. La realidad es que nadie hace nada para solucionarlo. A diario se ven las cucarachas y los ratones” añade Postigo.

A esta situación, han indicado, “se suma la humedad del ambiente, agravada por la ubicación en un sótano de la sede judicial, que en ocasiones hace que permanecer en estas instalaciones sea prácticamente imposible”. Para CSIF Málaga, “es inadmisible que tanto trabajadores como usuarios tengan que soportar estas condiciones, que pueden comprometer su salud y seguridad, ya que actualmente podrían no estar garantizadas las mínimas condiciones de higiene”.

Al mismo tiempo, este sindicato ha criticado que la Administración regional “aún no ha retirado del archivo los expedientes que hace más de un año resultaron afectados por aguas fecales tras la rotura de una tubería”. Han indicado que “actualmente, más de un año después, permanecen en el archivo a la espera de ser retirarlos para reconstruirlos o destruirlos”, matiza el delegado sindical.

Esta situación, han señalado, “afectan al resto de órganos judiciales localizados en esta ubicación; entre ellos, el Juzgado de Primera Instancia número 3, cuyos funcionarios han llegado a verse obligados a trabajar con mascarillas por el insoportable hedor en las oficinas”.

Por todo ello, CSIF reclama actuaciones urgentes e insiste en la necesidad de crear una Ciudad de la Justicia en Marbella “que albergue las distintas sedes judiciales en el municipio, y que garantice unas condiciones de trabajo y salud dignas para usuarios y trabajadores”.

Fuentes de la delegación territorial de Justicia de la Junta explicaron el pasado mes de septiembre que no se tenía ni conocimiento ni comunicación oficial sobre esta situación y que cuando se enteraron llamaron al juzgado y ordenaron que actuara una empresa de desratización.