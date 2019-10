C,s augura que el proyecto de la Plaza Mayor no va a cumplir con su función

C,s insta a la ciudadanía a que presente alegaciones al proyecto de las traseras de la Audiencia. El portavoz de C,s en el Ayuntamiento de Soria, Jesús de Lózar, teme que el proyecto del equipo de gobierno no va a cumplir las expectativas de dinamizar el casco viejo porque se han previsto pocas viviendas y la ubicación de los locales comerciales, con 40 vacíos actualmente en el Collado, no tendrán demanda. “La ciudadanía en general, pero también arquitectos y urbanistas presenten alegaciones, mejoras y sugerencias que animen el debate”, ha especificado del concejal.

Además de Lózar acusa al equipo de gobierno de no haber cumplido el convenio con la Junta de Castilla y León para la ampliación del Palacio de la Audiencia firmado en 2007 porque una de las cláusulas obliga al Ayuntamiento a poner a disposición los terrenos de las traseras y no lo ha hecho. “En la cláusula tercera dice obtención y puesta a disposición del órgano de contratación de la totalidad de los terrenos necesarios para la ampliación del Palacio de la Audiencia”, ha leído literalmente de Lózar. “El Ayuntamiento tenía que haber puesto a disposición de la Consejería de Fomento los terrenos y no ha sido capaz de ponerlos”, concluye.

C,s también ha cuestionado la subida del IBI que el Ayuntamiento de Soria aprobará este jueves en el pleno. El incremento será de un 1,8% lo que supondrá un aumento anual de los ingresos por IBI para el Ayuntamiento de Soria de 234.000 euros mientras que el año pasado, año electoral, se mantuvo este impuesto. Jesús de Lózar considera que no es necesario subir el IBI porque hay un remanente de tres millones de euros. “¿Qué necesidad tenemos de subir el IBI? ¿Es por fastidiar? ¿O para saber quién manda aquí o quién ha ganado las elecciones?”, plantea el concejal de C,s.