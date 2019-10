La Audiencia de Álava rechaza que Osakidetza se persone como perjudicado en la causa por las filtraciones de la OPE

Por tercera vez una instancia judicial ha rechazado las pretensiones de Osakidetza de personarse como “parte perjudicada” en la causa de las filtraciones de las OPEs de especialidades médicas. Según ha podido saber la CADENA SER, la Audiencia Provincial de Álava ha emitido un auto en el que rechaza el recurso presentado por Osakidetza a la decisión de la jueza de instrucción, Yolanda Varona.

La jueza rechazó en dos ocasiones permitir que el Gobierno vasco se personara como perjudicado en la investigación judicial y llegó a advertir de que la institución podría ser “responsable civil” del supuesto amaño de las OPES que se están investigando. El Gobierno vasco, en boca de su portavoz Josu Erkoreka, argumentó que Osakidetza tenía “todo el derecho” a personarse. El Servicio Vasco de Salud presentó un recurso alegando un daño moral y un perjuicio que no ha podido demostrar. Ahora mismo no se dan las condiciones legales para que Osakidetza se presente como acusación particular, acusación popular o como actor civil.

La Audiencia Provincial de Álava ha rechazado el recurso de Osakidetza y no existe la posibilidad de un recurso ordinario contra esta decisión.

El caso de los supuestas filtraciones en la OPE de especialidades médicas de Osakidetza está siendo investigado por un juzgado de Vitoria. Hasta el momento, están imputados en la causa María Reyes Vega, jefa de servicio de Angiología y Cirugía Vascula del hospital de Basurto, César Augusto Valero, jefe de servicio de Anestiosología del Hospital Universitario de Álava y José Luis Cabriada, médico de Digestivo en el hospital de Galdakao.