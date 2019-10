Reacción de Rufián a la sentencia del procés: "Es una salvajada"

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha afirmado tras hacerse pública la sentencia del juicio del procés, que "es una salvajada". Rufián, que ha comparecido junto a la portavoz de ERC Marta Vilalta ha resaltado que "si algo comparte la inmensa mayoría de la población de Cataluña hoy, vote a quien vote, tenga la bandera que tenga, tenga las siglas que tenga, tenga la ideología que tenga, si es demócrata, si es decente, es que es una salvajada lo que ha pasado hoy".

El portavoz republicano en el Congreso ha querido recordar la desafección de una gran parte del pueblo catalán tras la sentencia del Estatut en 2010 y ha recalcado que la sentencia de hoy "multiplica por 10.000" esa desafección.

Rufián habla de "salvajismo" y "barbaridad"

El Estado ha dictado hoy sentencia. El 10/11 Catalunya dictará la suya.#SentenciaProces — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 14 de octubre de 2019

Para Rufián "la miopía, el salvajismo y la barbaridad que demuestran la gente que suscribe, que apoya y que está jaleando esta sentencia, es brutal. La irresponsabilidad es histórica, no hace falta ser independentista, no hace falta ser republicano catalán, no hace falta votar a cualquiera de las opciones independentistas, para saber que lo que se acaba de publicar no es una sentencia, es una venganza, es una venganza, y las venganzas, en la política como en la vida, siempre salen mal, siempre".

Rufián ha querido advertir que "los catalanes, siempre se han defendido frente a según que agresiones de la misma manera y esta, la de esta mañana, es la mayor agresión desde el juicio del 15 de octubre de 1940 al president Lluís Companys. Los catalanes a este tipo de agresiones siempre hemos contestado de la misma manera, siempre nos hemos defendido de la misma manera, en la calle de manera cívica y pacífica, no sabemos otra manera de hacerlo".

Rufián: "El 10 de noviembre Catalunya dictará su sentencia"

"El Estado ha dictado hoy sentencia. El 10 de noviembre Catalunya dictará la suya", ha defendido en su cuenta de Twitter nada más conocerse la sentencia.