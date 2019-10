Reacción de Junqueras a la sentencia del procés: "No es justicia, es venganza"

Oriol Junqueras ha podido hablar con Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalitat y hombre fuerte de ERC en estos momentos, y el resto de su equipo momentos después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo. Junqueras ha transmitido un mensaje positivo y de ánimo aunque también ha mostrado su enfado y ha considerado que la sentencia no es justa y que se trata de una venganza.

Para Junqueras, el Estado quiere acabar con el independentismo y la sentencia es un castigo para todos los catalanes. Esta es la transcripción de las intervenciones de Junqueras en la conversación:

Palabras de Junqueras tras conocer su condena de 13 años de cárcel

- "Bien, bien, no sufras... ¿qué te podías esperar? Esto no es justicia. Esto es venganza. Todo el mundo lo sabía. Todos sabíamos que no tendríamos un juicio justo. Lo ha visto todo el mundo. Se han ensañado. Ni blanda ni dura, cualquier sentencia que no fuera absolutoria sabíamos que sería injusta y más después de dos años de prisión preventiva".

- "Sí, hombre, me conoces bastante, que no dejaré de lado mis convicciones por eso, no es el peor momento que ha pasado Cataluña, las hemos visto de todos colores".

- "Hombre, estoy cabreado, claro, indignado, seguro que afuera también lo estáis ¿no? Pero esto no hará que dejemos de ser independentistas ni que abandonemos los valores republicanos, al contrario, hoy tenemos más motivos y en primer lugar para ser republicano y para ser independentista y querer la independencia de Cataluña, para seguir defendiendo la justicia, la libertad, el progreso".

- "No quiero ni puedo vivir en un Estado que nos quiere robar la dignidad, que nos quiere robar los derechos, que nos toma la libertad, nadie lo tendría que querer ni por nosotros ni por nuestros hijos ni por los hijos de nadie. Quiero vivir en un Estado democrático, ¿no? Igual que tú, igual que todo el mundo, en que votar no sea delito, sino que lo sea impedirlo por la fuerza, han convertido esto en un mundo al revés".

- "Esto no va en contra mío ni de nadie en concreto. Esto es un castigo contra todos los que vivimos ahora y aquí, todos los que vivimos en Cataluña, todos los que vivimos en esta sociedad. Nos condenan a nosotros, pero de hecho nos condenan a todos, condenan a todo el país, condenan la democracia. Esto es un castigo, una voluntad de acabar con el independentismo y, por lo tanto, es un ataque directo a la pluralidad, a la disidencia democrática. Pero, en realidad, se condenan a ellos mismos, sobre todo se condenan a ellos mismos porque, tardaremos más o menos, la independencia seguro que es inevitable".

- "Escucha, tengo que colgar, no desfallezcáis, ¿eh? ¿Me oyes? No tenéis que desfallecer, nosotros no lo haremos, tenemos que persistir y persistir, nosotros los primeros".

- "Escucha, saluda a todo el mundo de parte mía y ya está, da ánimos y recuerdos, venga que vaya bien. Visca Catalunya".