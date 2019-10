El Gobierno descarta la creación de un PIF en La Línea y reforzará en hasta tres plazas el de Algeciras

La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha confirmado que su cartera tiene previsto incrementar en hasta tres plazas la plantilla del Punto de Inspección Fronterizo del puerto de Algeciras.

Carcedo ha afirmado que “se trata de ser más eficaces, al ser conscientes, sobre todo, del incremento de la carga de trabajo con motivo de la aplicación del Brexit”.

No obstante, la ministra no considera necesario la implantación de un PIF en La Línea, ya que “todo lo que signifique la entrada de mercancías debe tener un punto de control y la dispersión no es buena para ejercer dicho control”.

Ante esta situación, María Luisa Carcedo apuesta por ampliar la plantilla del PIF de Algeciras, lo que conseguirá acabar con las esperas que desde hace meses han venido denunciando los empresarios que se dedican a la importación y exportación de mercancías por el puerto algecireño.