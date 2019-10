Raúl Lara: "Sumamos tres puntos más, que es lo importante"

El conjunto tomellosero sigue de dulce. La buena dinámica en resultados le hace posicionarse tercero con 14 puntos tras cosechar un nuevo triunfo en casa ante el Carrión y por 1-0, gracias al tanto del canterano Joaquín. También, se suma otro encuentro más con la portería a cero, el sexto en lo que va de liga y el cuarto de forma consecutiva. Pero para su preparador, Raúl Lara, aún quedan cosas por limar y hacía hincapié en las imprecisiones de los suyos en la primera parte.

Tres puntos más: «Las sensaciones no han sido como yo quisiese, la primera parte no ha sido la mejor de la temporada, hemos estado imprecisos, con dudas. No sé si ha sido la hora, el día o el partido. En la segunda hemos corregido varios aspectos en el terreno de juego y enfocado como otro partido diferente. Es lo que hemos trabajado y al final hemos podido sumar tres puntos más al casillero».

Buena dinámica del equipo: «Si, está bien. No tengo quejas de los chicos, todos los días se dejan la vida en los entrenamientos y la dinámica es buena, cosas que corregir, la entrada a los partidos. Ante el Criptana entramos muy bien y ante el Carrión no. Hemos tenido la fortuna del gol y ya está».

Joaquín enchufas las que tiene: «Es algo que hemos hablado y trabajado esta semana. Las ocasiones le iban a llegar, le caen y las enchufa. Muy contento por él».

Por la parte contraria, cuarto partido consecutivo con la meta a cero por Diego Cano: «Con Edu cuando ha estado ha sido igual. A Diego lo conozco muy bien, tengo mucha confianza él, he trabajado durante un año a su lado, es un compañero extraordinario, mejor persona y es algo que se merece porque lo trabaja todos los días».

Moral alta para visitar Almodóvar: «Vamos a relajarnos e intentar recuperar a gente esta semana: Chule, Luis Alfonso… y ya empezaremos a pensar en el encuentro de Almodóvar para ir trabajándolo durante la semana».