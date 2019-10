A tomar nota los expertos

A excepción de EH Bildu y los sindicatos abertzales, no ha habido lecturas vascas de la sentencia del procés, que arrimaran ese ascua a nuestra sardina. Para estos, sin embargo, el fallo es" el precio por defender el derecho de autodeterminación de los pueblos catalán y vasco". El PNV también alude en su comunicado al derecho a decidir, pero de los catalanes. Y sí hay en esa clave notas que tomar de la sentencia. Porque, aunque Euskadi esté en otra pantalla: la del diálogo interno para aprobar un nuevo estatus, la mayoría de PNV y EH Bildu han incluido el derecho a decidir en las bases a las que ahora dan forma legal los expertos. Y fíjense lo que dice el Supremo sobre el derecho a decidir en el fallo: que no tiene anclaje jurídico, que no tiene cobertura normativa, que ninguna constitución europea lo avala, que ningún Constitucional de nuestro entorno lo reconoce, que no hay tratado internacional que lo haya codificado, en definitiva, todos son citas textuales: que no existe tal derecho, que su realidad no es otra que la de una aspiración política.

Aviso a navegantes.