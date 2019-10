"Se vulnera el derecho fundamental a la educación"

Una treintena de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) de centros de Bizkaia y Vitoria, preocupadas por la incidencia de la huelga en los alumnos, han advertido en una nota de que no van a permitir que "esto se prolongue en el tiempo" y van a ser "beligerantes" realizando "todas las acciones que estén en sus manos" para procurar una solución.

Las Ampas han mostrado su "malestar" con la convocatoria de huelga y han pedido que se respete el derecho a la educación de sus hijos, que ven vulnerado.

También han instado a patronal y sindicatos a explicar por qué no piden la intervención de un mediador neutral y han preguntado a los responsables de Educación si "no les importa que haya más de 100.00 alumnos vascos que no están recibiendo las horas lectivas que exigen a los centros que deben impartir".