Lacalle denuncia a De la Rosa por inaugurar en periodo electoral

El Partido Popular ha presentado denuncia ante la Junta Electoral contra el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, por la inauguración de la nueva oficina de atención al contribuyente de Gamonal, gesto que vulneraría la ley electoral (LOREG). Para el PP, se trata de un 'caso flagrante de utilización del cargo institucional' con fines partidistas, 'haciendo lo que los socialistas denunciaban hace pocos meses aunque fuera por una mera actuación técnica', reza el comunicado de los populares. La denuncia solicita el apercibimiento y la sanción oportuna que establece la ley electoral por realizar inauguraciones de obras o de servicios para no interferir en el proceso de los próximos comicios generales del 10 de noviembre.

El alcalde De la Rosa no creía estar vulnerando la legalidad y apela al célebre aserto Real: 'Lo lamento y no se volverá a repetir', si es que estaba prohibido. Sin embargo el Partido Popular señala que 'De la Rosa sabe perfectamente que la acción realizada en el día de ayer por él y por el concejal de Hacienda, David Jurado, es ilegal y está expresamente prohibida por la ley, cuando determina que no puede ninguna administración realizar inauguraciones ni de obras ni de servicio alguno para no interferir en el proceso electoral'. Prosigue el comunicado del Partido Popular, que 'la ley y las resoluciones de la Junta Electoral Central establecen que un servicio o una obra pueden entrar en servicio, ponerse a disposición de los ciudadanos, sin ningún problema, pero con prohibición expresa de inauguración o presencia física por parte de cargos públicos para no convertirlo en un acto con posible influencia electoral'.