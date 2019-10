Vuelve la feria SER Papás

La feria 'SER Papás', que organiza Radio Castilla-Cadena SER Burgos, alcanza su quinta edición con más de una docena de empresas participantes. El evento se desarrollará en el hotel NH Palacio de Burgos el domingo 27 de octubre, en horario de mañana y tarde. La entrada es libre.

Los asistentes a la feria podrán conocer la oferta de muchas de las empresas de servicios destinados a familia e infancia en la provincia de Burgos. En la feria estarán representados el sector de la salud y cuidado de la persona, equipamiento y moda, mobiliario, formación en idiomas, arte, escuela de ajedrez, juguetes y estudios fotográficos.

Entre las empresas que han confirmado su presencia en SER Papás 2019 están LucSer Estudio Fotográfico, Moblerone, Escuela de Arte CID, Kids&Us, ToyPlanet Chapero, Master Chess Escuela de Ajedrez, Policlinic Center Martín Alonso, Juegos y Sueños, El Encuadre Perfecto, Welcome to the world, Letras Gabinete de Logopedia, Kassia Centro Antiestrés y Vanity Clinic.