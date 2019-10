Sin grises

Hoy es imposible no abrir La Portada con un sonido.

El sonido de las protestas que ayer colapsaron el aeropuerto de El Prat en Barcelona tras conocerse la sentencia del procés. Es sin duda una de las imágenes de las últimas horas.

Este martes hablar de la sentencia del Tribunal Supremo, sentencia que ha prendido la chispa, es jugar con fuego. Los ejercicios de moderación hace tiempo que pasaron de moda. Hemos dejado de utilizar la escala de grises como una manera de describir la realidad para que todo, finalmente, sea negro o blanco, blanco o negro; no hay término medio, no interesa. Las reacciones ante la decisión judicial de ayer son un ejemplo. Y miren, se podrá estar de acuerdo o no con la sentencia, se podrá estar de acuerdo o no con las penas impuestas, se podrá estar de acuerdo o no con aquello y lo de más allá, pero hay una cosa clara, no creo que esta situación sea plato de buen gusto para nadie, bueno, corrijo, es un plato delicioso, muy delicioso, para los que se mueven en los extremos, tanto dentro de Cataluña como fuera de ella.

Al margen de los que siguen sacando rédito de una situación compleja, echando un poco más de gasolina al incendio callejero y social, el futuro catalán, con sentencia de por medio, parece que no va a tener tener solución a corto y medio plazo. Una élite independentista inmadura que se tiró a la piscina sabiendo de las consecuencias y un gobierno estatal que dio argumentos en su momento al relato irresponsable del Govern ha conseguido dividir la sociedad catalana en blancos y negros, en negros y blancos. No hay grises, y quizás esa es la peor de las consecuencias: una sociedad rehén de una clase política que ha hipotecado su futuro.

Sentencia del procés que también ha provocado reacciones en Canarias.

Palabras de Ángel Víctor Torres sobre la decisión judicial. Declaraciones que hacía tras la reunión que mantuvo con cabildos y ayuntamientos en la que pidió ajustes para recaudar 400 millones de euros más y afrontar de manera más holgada la confección de los próximos presupuestas autonómicos. Petición que podría suponer reajustes en el FEDECAN,

Y en la crónica política que va más allá de Cataluña, hay novedades en el guirigay de Ciudadanos en Tenerife. Por un lado, ha quedado suspendida la expulsión de los concejales Zambudio y Lazcano. La decisión judicial admite la medida cautelar pedida por los concejales. Eso por un lado, y por otro, la reincorporación de los consejeros insulares Arriaga y Rivero al partido naranja.

En unos minutos hablamos, precisamente, con la concejal Matilde Zambudio.