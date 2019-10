Este domingo se verán las caras dos equipos que fueron muy importantes en la carrera de Víctor Añino Bermúdez “Vitolo”. El Tenerife jugará ante un Racing de Santander que marcó mucho en la carrera del jugador de Valleseco quien fue protagonista en la antena de la Cadena SER al comentar que “es cierto de que fueron etapas bastante buenas. La del Tenerife porque siempre será mi casa y la del Racing porque fue el club que me dio la oportunidad de jugar en primera división. Aun guardo muchos amigos en Santander y me alegra que después de tantos años los dos clubes se sigan enfrentando en categoría profesional. Me sentí importante en Santander con muchos reconocimientos y guardo en el recuerdo que fue el club que me dio la posibilidad de jugar en lo más grande. En mi casa tengo muchos partidos que disputé con el club”, declaró el centrocampista.

Pero a la hora de tener que apostar por uno de los dos equipos, Vitolo lo tiene muy claro y es sabedor de que sus sentimientos tiran más hacia la isla: “está claro que yo a la hora de tener que decantarme por uno de los dos equipos sería el Tenerife. Una cosa es el cariño que le pueda tener al Racing y otra no querer que el equipo donde me he criado no se lleve ese partido. Los dos equipos necesitan los puntos pues están en una situación poco grata, pero solo espero de que en unas jornadas los dos equipos estén en otra situación bien distinta”, comentó Vitolo quien recuerda lo mucho que se espera siempre de los blanquiazules: “El Tenerife es un club con muchísima exigencia pues estamos hablando de un equipo que ha estado luchando por ascender. La gente quiere un equipo que luche por ascender y no por sufrir para evitar el descenso. Entiendo como aficionado la presión que pueden tener ahora mismo los jugadores pero creo que no es el momento para encender las alarmas”, apuntó.

Cierto es que este Tenerife es bien distinto al de temporadas pasadas, con un entrenador en el banquillo que ve el fútbol de manera bien distinta. Sobre López Garai habló Vitolo, reconociendo que le agrada la manera de hacer fútbol del técnico vasco: “me gusta su fútbol y como juega el equipo aunque en este deporte lo que mandan son los resultados y eso será lo que decante la balanza entre una campaña tranquila o una inquieta, pero sí que es cierto de que como aficionado le veo con las ideas bastante claras y si el Tenerife se coloca en una situación cómoda podría llegar a creerse el grupo que pueden estar peleando por mejores metas”, aseveró el jugador tinerfeño quien se muestra muy feliz en el Santa Ursula, equipo en el que se encuentra enrolado en una nueva etapa como futbolista: ”estoy encantado pues he vuelto a los orígenes. Me han acogido muy bien y estoy en casa con mi familia. Mirar a la grada y ver que los míos están ahí te hace disfrutar de este deporte. Estoy empezando con nuevos proyectos a nivel personal y lo mejor es que estoy devolviendo a la familia los años que he estado lejos de ellos”, explicó.

No dejó escapar la oportunidad Vitolo para hacer referencia al momento que vive la cantera canaria pues hay jugadores que le sorprenden dentro del grupo canario de la tercera división: “me estoy enfrentando a jóvenes de mucha calidad y llenos de ganas de recibir una buena oportunidad para poder destacar como es el caso de Pedri en el fútbol nacional. Son chicos que están esperando su momento y ojalá que los clubes más importantes de la isla no se olviden de apostar por ellos”, sentenció.