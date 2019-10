Inició el Iberostar Tenerife la competición europea con victoria ante el Ninzhvy Novgorod por 81-67 en un partido que no terminó de decidir el conjunto local hasta el tercer cuarto.

Comenzó el encuentro con intercambio de canastas entre ambos equipos y ningún dominador claro del choque, mandando Shermadini bajo la pintura y con buena defensa aurinegra en la que Singler se veía las caras con Alec Brown, saliendo ganador en dicho duelo. A pesar de ello, el marcador era igualado en el ecuador del primer acto con un apretado 12-10 y muchos errores en el cuadro ruso, cuyo técnico Zoran Lukic se vio obligado a parar el partido tras un mate de Shermadini y una triple de Alex Suárez que colocaba ventaja de siete para los tinerfeños (17-10). El recital del pívot georgiano era sublime, firmando once puntos en los casi nueve minutos que jugó de inicio, volviendo loco a Vinnik quien no era capaz de frenarle. Diez fueron los puntos de ventaja que cosechó el equipo aurinegro al final de los primeros diez minutos (24-14).

Arrancó el segundo cuarto con el quinteto aurinegro muy frío, lo que coincidió con el acierto del conjunto ruso que endosó un parcial de 0-7 para recortar la desventaja a solo tres puntos con apenas tres minutos disputados (24-21). Pero un Atkins pletórico con dos mates más un retorno a las buenas sensaciones defensivas hicieron que llegara un nuevo parón en forma de tiempo muerto visitante pues la ventaja recortada se iba a la basura en el ecuador del segundo acto (32-26). La falta de claridad ofensiva provocó que el Ninznhy se acercara en el electrónico gracias a los aciertos de Darryl Willis, que imponía su ley en la zona, llegando a los nueve puntos, mientras que la conexión Huertas – Shermadini comenzaba a flaquear, generando muchas pérdidas de balón en los locales. El base local no tenía buenas sensaciones y a pesar de anotar una triple que ponía cuatro arriba a los suyos entrado el último minuto (37-33), no acertaba en un segundo intento. La defensa local llegaba al bonus faltando tres segundos para acabar el cuarto, pero fue cuando llegó la técnica a Salin que desquició al público y que dejó el marcador al descanso con tres puntos de ventaja para el equipo de Vidorreta (37-34).

El técnico vasco leyó la cartilla a los suyos en el vestuario y el Canarias salió con ganas de solventar la contienda lo antes posible. Tres triples de Dani Díez y Sasu Salin en dos ocasiones obligaban al técnico ruso a parar el partido con apenas dos minutos disputados del tercer cuarto, y el parcial de 9-0 no le hacía gracia a Zoran Lukic que abroncaba a los suyos (46-34). Shermadini con dos acciones de dos más uno ponía la máxima ventaja para los locales en dieciséis puntos (52-36) y el Ninznhy tenía muchos problemas para parar la efectividad de los locales que veían como su rival llegaba al bonus en el ecuador del periodo. Pero Shermadini seguía en su línea y alcanzaba los veintiún puntos, siendo el principal culpable del arreón local en el marcador, mientras que Astapkovich y Willis eran los únicos que aportaban para el cuadro visitante que con una triple de Strebkov volvía a meterse en el partido al recortar a siete los puntos de ventaja en el electrónico (58-51) con dos minutos por jugar, aunque el Canarias terminó cerrando el cuarto con ventaja de nueve puntos pero con falta de efectividad a la hora de no cerrar el rebote bajo el tablero que defendía (63-54).

Mucho respeto y muchos errores en el inicio del cuarto definitivo por parte de ambos equipos que desganaron más de dos minutos del electrónico sin novedad en el tanteador, hasta que Lundberg machacó el aro ruso que complicaba el partido para los visitantes, que veían como pasaban los minutos y no eran capaces siquiera de anotar. Y es que la efectividad del Canarias era muy grande con un Shermadini que superaba la veintena de puntos mientras el público le alababa con gritos de MVP. Fue a cinco minutos del final cuando el Ninznhy anotaba, haciéndolo desde el tiro libre por medio de Willis, jugador que más aportaba en el cuadro visitante. Todo estaba decidido y los minutos finales fueron para dar refresco a los mejores en el equipo local que fueron Shermadini y Huertas con el pívot georgiano firmando veinticuatro puntos en el triunfo del conjunto tinerfeño (81-67).