Ha sido el dato más repetido en las últimas horas: el Deportivo no era colista de Segunda desde hace 36 años. En aquel plantel fconvivían jugadores veteranos como Jorge, Silvi o Traba, con otros jóvenes como Castereje, Fran o José Ramón. Éstos últimos se vieron obligados a lidiar con una situación, la lucha por la permanencia, que les curtió como futbolistas.

"Nos hace mucho daño la historia del Deportivo. Nos queremos comparar y la situación no es la misma" apunta José Ramón, protagonista hoy en Coruña Deportiva. "Vengo a un club grande" es la frase en boca de todo jugador que llega al Depor, un mantra que no ayuda al futbolista. "Las exigencias son muy altas. Esa presión no es fácil para un jugador que llega al primer equipo". La camiseta pesa "no es fácil jugar en el Deportivo". "Es el sexto o séptimo equipo, por detrás de los Madrid, Atlético, Barcelona, Sevilla, Valencia... para muchos jugadores, entrenadores el Deportivo es lo mejor que les ha pasado en su vida futbolística".

La situación del equipo se explica también en lo que se ve semana a semana en el césped. "Los jugadores no están rindiendo a un buen nivel. Muchos son mejores de lo que demuestran. Es un equipo muy desajustado, descoordinado".