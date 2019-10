Elche acoge la entrega de Premios Solidarios ONCE de la Comunidad Valenciana

La ONCE de la Comunidad Valenciana entrega sus Premios Solidarios 2019 en una gala que tendrá lugar hoy martes 15 de octubre a partir de las 19:00 horas en el Gran Teatro de Elche. Recibirán los Premios Solidarios ONCE Comunidad Valenciana 2019 la Fundación Valenciana CF, la Universidad Miguel Hernández de Elche, Marian García de CV Radio FM, José Abargues y Horno Ecologicval.

En la gala intervendrán el President de les Corts Valencianes, Enric Morera, el Vicepresidente de la ONCE, José Luis Pinto, la subdelegada del Gobierno, Araceli Poblador, el alcalde de Elche, Carlos González, y el Presidente del consejo territorial de la ONCE CV, Enrique Llin. Estarán acompañados del delegado territorial de la ONCE CV, José Manuel Pichel, y los representantes de las distintas administraciones, personalidades del mundo de la discapacidad, del Tercer Sector y de la sociedad de la Comunidad Valenciana.