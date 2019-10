José Fco. Aldeguer: "Tengo la conciencia muy tranquila"

El entrenador del Bm. Elda – C.E.E., José Francisco Aldeguer Valenzuela, todavía sigue dándole vueltas a lo ocurrido en el último minuto del partido disputado por su equipo el pasado domingo en el pabellón “Rafael Tapia Valdés” de la ciudad deportiva del Centro Excursionista Eldense, ante el Bm. Torrevieja Salud – Mare Nostrum, donde el colegiado que dirigía el partido junto con Daniel Orts Ramos, Alberto Bolea Fuster, fijó su atención en el técnico para en apenas 46 segundos, le sancionó con una exclusión, tarjeta roja y tarjeta azul.

Como ya publicó www.radioelda.com nada más acabar el partido, la secuencia de los hechos fue la siguiente: “Con el partido totalmente decidido, el portero del Bm. Elda – C. E.E., Iván Cruz recibió un balonazo en la cara quedando aturdido, en lugar de parar el partido como marca el reglamento, la pareja arbitral dejó que lanzara Joaquín López para hacer subir al marcador el definitivo 23-29. El entrenador del equipo eldense, José Francisco Aldeguer reclamó siendo excluido en el 29´ 14”, como quiera que insistía en sus protestas le descalifican nueve segundos después y cuando se disponía a abandonar la zona técnica, la pareja arbitral le mostró la inusual tarjeta azul en el 29´ 26”, por entender que no quería marcharse de esa zona”.

En el programa “SER Deportivos Elda – Vinalopó” de Radio Elda – Cadena SER, Aldeguer ha mantenido que “en ningún momento me dirigí al árbitro en términos merecedores de ser sancionado disciplinariamente” añadiendo que “me saca la tarjeta azul porque entendió que me dirigí hacia él cuando en realidad lo que hacía era cruzar la pista para irme a los vestuarios que están en la parte opuesta a la zona de banquillos, después de que me descalificara por comentarle que no le había dicho nada para merecer esa sanción”.

José Francisco Aldeguer confía en que el Comité de Competición no le sancione con partidos y espera estar el sábado en Petrer para dirigir a su equipo desde la zona técnica.

De cualquier modo, tras insistir en el "absoluto respeto" que tiene al colectivo arbitral, el ilicitano lamenta que Alberto Bolea haya sido el único árbitro que le ha mostrado una tarjeta azul en su dilatada carrera deportiva donde ha dirigido partidos de índole internacional tanto a nivel de club como en el cargo de seleccionador nacional en distintas categorías incluida la absoluta femenina con 158 internacionalidades.