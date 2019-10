Gandia, Tavernes y el Real no subirán el IBI cuando la autopista sea gratis

Oliva trata de compensar los impuestos que ingresa por la autopista, mientras que otros municipios, por donde también discurre esta vía, aseguran que no van a incrementar la presión fiscal para recuperar la pérdida de ingresos que supondrá la liberalización de la Ap-7 por parte de la concesionaria.

Por lo que se refiere a Gandia,el responsable de la Hacienda local, el socialista Salvador Gregori, afirma que no sólo no van a aumentar impuestos por esta circunstancia, sino que están proyectando todo lo contrario, una disminución de los principales gravámenes municipales, "en la medida que sea posible".

Explica Gregori que las arcas públicas dejarán de ingresar unos 150.000 euros por parte de la concesionaria de la autopista, y que esta cifra es "moderada" comparada con todo lo que recibe el Ayuntamiento como recaudación del IBI. De igual modo, concluye el titular de Hacienda de Gandia, que encima este Consistorio tiene el problema de que en la pasada legislatura el Gobierno local ya se vio obligado a aumentar el Impuesto de Bienes Inmuebles hasta un 24%.

La cifra que dejará de ingresar el Ayuntamiento de Tavernes por concepto de la autopista sí es mucho mayor a la de Gandia, pues hablamos de 240.000 euros. El alcalde de esta población, Sergi González, reconoce que es un importe considerable, pero que no van a repercutir a los contribuyentes en un aumento del IBI durante el próximo año, pues considera que el presupuesto local no se va a resentir tanto como para adoptar esta medida. No obstante, aunque apunta que le gustaría mantener esta línea, González no puede afirmar de forma categórica que al final los valleros no tengan que pagar más IBI por este tijeretazo que van a sufrir las arcas públicas.

También por término de Real de Gandia pasa la autopista, que con la liberalización dejará de aportar unos ingresos extra que le venían muy bien a este Consistorio. El alcalde de Real de Gandia, Gustavo Mascarell, anuncia que no va a aprobar ningún incremento del IBI.