Una mano de dobles parejas a cargo de Lázaro y Margaux fue la vencedora del fin de semana

Nunca sabremos si fue causa del azar o del destino, pero sí tenemos claro que Victor Cabezuelo, una de las cabezas pensantes de Rufus T. Firefly junto a Julia Martín-Maestro, unió de alguna manera a Lázaro con Maragaux o viceversa y es que es él el que aparece como productor de los respectivos discos de ambas formaciones, Pigmalión en el caso de los primeros y Margaux en el de los segundos.

Sin duda alguna los madrileños Lázaro fueron unos invitados muy especiales en Granada ya que además del concierto nocturno, tuvieron a mediodía un "showcase" en Discos Bora Bora y posterior visita a "El Bar de Eric", es la ruta por excelencia de los grandes grupos y ellos no podían ser menos.

De hecho así fue su directo en Planta Baja, sorprendente, se estrenaban en Granada, diferente, el empleo de instrumentos fuera de lo habitual como el charango, aporta un sonido único y característico, además de darles una personalidad diferente al grupo que encabeza Nieves Lázaro.

Este último trabajo nos retrotrae a ese rock melódico a base de sintetizadores de los años 80 pero convenientemente remozado y actualizado. Debemos reconocer que en algunas ocasiones y ante las buenas reseñas previas, preferimos ir sin una escucha previa y así tener el factor novedad intacto, tal y como así nos sucedió. Este grupo tiene la suficiente entidad para llamar la atención de cualquier amante de la música, una producción cuidada, es un disco que no sólo se queda en un estilo si no que investiga y donde cada uno de los temas que componen el "setlist" se transforman en unos afluentes nutriendo el río Pigmalión.

Una vez finalizado su directo sí pudimos comprobar in situ que estaban exultantes, prometiendo que volverían a Granada más pronto que tarde.

La segunda apuesta sonora de la noche era Margaux, repartidos al 50% entre Granada y Málaga, un concierto muy especial ya que sirvió para poner punto y final a la gira homónima, la que les ha llevado desde "enOrbita" a "Sonorama Ribera" pasando por el mismísimo "Costello Club" de Madrid. Un disco que ha servido casi para hacer un paralelismo con Niños Mutantes, en sus formas y estilo.

Cierto es que el repertorio que defienden Margaux apenas deja lugar a la improvisación, su carrera es aún corta, pero sí tiene ciertas variaciones que hacen que no caigan en la repetición. Si a esto le sumamos que en esta serie de conciertos han descubierto sus virtudes, reforzándolas más si cabe, no es de extrañar que su masa crítica de público siga subiendo poco a poco.

Abrieron con "Inercia" y a partir de este se fueron conjugando los temas más lentos con otros más trepidantes convirtiendo su sonido en una especie de laberinto musical por el que llevar al oyente. Como no podía ser de otra forma llegó el momento de "Excusas" quizás uno de sus mejores composiciones y fiel reflejo de la vertiente más indie-pop granadina o "JWL", por el que sabemos que el grupo tiene cierta debilidad.

Aunque fue "Monstruos", el tema con el que han llegado a más seguidores y que sirvió para poner punto final a esta serie de conciertos, queremos hacer referencia a "Dios perdona", que sirve de adelanto de su próximo trabajo y que nos indica a grandes trazos hacia donde se dirige el siguiente escalón de Margaux.

Para cerrar esta crónica y tanto si necesitas más Margaux como si quieres descubrirlos, el próximo 26 de Octubre formarán parte del cartel de la gala rock "Help me, please".