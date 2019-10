Sebastián Martos ya trabaja para estar en Tokio 2020

Tras quedar fuera de los últimos campeonatos del Mundo de atletismo recientemente celebrados en Catar debido a una lesión, Sebastián Martos se plantea iniciar la temporada con el único objetivo de obtener la marca mínima para participar en las próximas Olimpiadas que se celebrarán en Tokio entre el 24 de julio y el 9 de agosto.

Martos tuvo dos lesiones de importancia que le ha mermado de forma considerable por lo que la temporada anterior ha sido para olvidar; ahora con la mente puesta en Tokio, el atleta de Huelma empieza con mucha fuerza reconociendo que "será un año difícil pero una Olimpiada bien merece la pena". Cuento con el apoyo de Seat Savoy, la única empresa, tanto pública como privada, que me ayuda en la provincia de Jaén y eso me da mucha fuerza para enforcar el trabajo desde el inicio".

La empresa Ávolo colabora con el atleta por cuarto año consecutivo, según su gerente Óscar Arévalo, y lo hace con "el aporte de una cantidad económica y proveerle de un vehículo con todos los gastos pagados para sus desplazamientos tanto nacionales como internacionales durante toda la temporada".

Sebas Martos, como se le conoce, tiene pensado empezar a competir en diciembre en los campeonatos de cross; disputar la San Silvestre Vallecana y como no, la San Antón en Jaén "para intentar volver a subir al pódium porque creo que me lo debe la carrera; los dos últimos años no he tenido buenos resultados en Jaén, y como no se lo debo a la gente de aquí, de Huelma y por supuesto a Oscar Arévalo".