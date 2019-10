CGT, CSIF y ATMJ no descartan llevar a los tribunales al gobierno local por el ciberataque

Los sindicatos municipales CGT, AMTJ y CSIF niegan que se haya recuperado el 90% del sistema informático del Ayuntamiento de Jerez tras el ciberataque. Afirman que en departamentos como la Oficina de Atención al Ciudadano o Urbanismo aún no se pueden tramitar todos los expedientes que solicitan los ciudadanos y tampoco está operativa la firma electrónica. Los portavoces de los trabajadores del consistorio señalan que hay dependencias municipales en las que no funciona ningún ordenador y por lo tanto los empleados no pueden desarrollar sus tareas.

Desde el comité de empresa solicitan una reunión urgente con la alcaldesa Mamen Sánchez a la que piden el certificado del CNI en el que se asegura que el virus informático no ha provocado una fuga de los datos de los ciudadanos.

A partir de aquí, el presidente del comité de empresa, Ismael García, de la CGT, subraya que no descartan emprenden acciones legales contra el gobierno local por no haber tomado las medidas oportunas para evitar esta situación.

Desde los sindicatos municipales también exigen información sobre las medidas que va a tomar ahora el Ayuntamiento para evitar ciberataques como este.

Así las cosas, Antonio Saborido, portavoz de CGT, el sindicato mayoritaria del Ayuntamiento de Jerez, acusa a la alcaldesa Mamen Sánchez y al gobierno local de gestionar el Ayuntamiento de una forma "nefasta" de "inútiles", "parásitos municipales", "ruina" y "cáncer" de Jerez. *Escuchar audio adjunto.