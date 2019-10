La Junta confía en encontrar una solución "en días" para los colegios sin comedor

Reacciones en uno y otro sentido sobre la "crisis" de los 37 comedores escolares jiennenses (4 de ellos en Linares) que se han visto afectados, desde hoy, por la suspensión del servicio a cargo de la empresa de restauración Royal Menú Catering. La Junta de Andalucía admite estar trabajando "para encontrar en cuestión de días una solución" a esta situación, tal y como ha señalado el delegado territorial de Educación, Antonio Sutil, después de la reunión mantenida esta mañana con los directores de los colegios afectados, ampas y alcaldes de los municipios en los que se ubican dichos centros.

En esa línea, el dirigente político ha indicado que desde su departamento se trata mientras tanto de articular "soluciones de atención a las familias" y hacer "una oferta de acciones y actividades para que puedan los niños estar atendidos en aquellos casos que las familias tienen algún caso muy ineludible de conciliación familiar".

Sutil, que ha agradecido la "predisposición" para "una correcta atención" al alumnado por parte de los equipos directivos así como de las familias y de la Federación de Ampas, presente también en el encuentro, ha incidido en que es una circunstancia "sobrevenida" sobre la que "se está trabajando desde el 9 de octubre, que es cuando tenemos conocimiento de desistimiento de Royal Menú".

Así las cosas, desde la Agencia Pública Andaluza de Educación se trata de dar una salida, punto en el que el delegado territorial se ha referido a la Ley de Contratación Pública, "que es muy complejaa la hora de buscar tipos de soluciones de un día para otro". "Licitación de contratos, lotes de varios comedores... y eso exige una acción con una altura de miras en el sentido de que va a llevar unos días de trabajo para buscar soluciones", ha dicho Sutil, quien ha agregado que los trabajadores también están "sufriendo una situación difícil" y la "intención es que no se queden fuera de la solución, con todos sus derechos".

Cuestionado el delegado de Educación por posibles plazos para devolver la normalidad a estos comedores, ha indicado que, si a lo largo de hoy "no se llega a un acuerdo con alguna empresa para que continúe de alguna manera" con este servicio, desde la APAE se están calibrando también soluciones "excepcionales", a través de un procedimiento de urgencia "que permita una respuesta más rápida de lo que serían los plazos de la Ley de Contratación".

Con respecto al plazo para solucionar este problema, Antonio Sutil señaló que se va intentar "que sea el menor de días posibles". "Es el campo que estamos trabajando, que sea cuestión de días el tiempo en el que encontremos la situación pertinente", ha manifestado, no sin pedir "disculpas a las familias por este daño sobrevenido" y "unas circunstancias injustas" que les pueden ocasionar "dificultades" en su día a día.

REACCIONES. El PSOE de Jaén exige la dimisión o el cese fulminante del delegado territorial de Educación, Antonio Sutil, por su "nefasta gestión y su evidente responsabilidad" en la suspensión temporal del servicio de comedor para más de 1.500 familias de la provincia, que "han quedado abandonadas y desamparadas" por el Gobierno andaluz, según la formación socialista.

La alcaldesa de Lopera y miembro de la Comisión de Ejecutiva Provincial del PSOE de Jaén, Isabel Uceda, en representación de los alcaldes y alcaldesas socialistas y del propio PSOE de Jaén, afirma que "es inaceptable que el delegado mintiera ayer públicamente para tratar de ocultar su incompetencia o su dejación de funciones en este problema". Uceda lamenta que la reunión celebrada hoy con el delegado "sólo ha servido para constatar la responsabilidad de la Junta en este asunto", ya que "no ha ofrecido ninguna explicación convincente que justificara por que avisó tan sólo un día antes de la interrupción del servicio de comedor y por qué ha sido incapaz de encontrar soluciones en 6 meses".

"Una vez que le hemos escuchado, no nos queda otra que reclamar su dimisión y, si no accede, su cese fulminante. Los padres y madres de los colegios no se merecen un delegado ni una Junta de Andalucía que les deje desamparados y encima les mienta", sentencia Uceda. En similares términos se expresa el secretario general y portavoz municipal del PSOE de Linares, Daniel Campos, para quien este problema con los comedores escolares es de "extrema gravedad para las familias", ya que en muchos casos supone un bien social más allá de la propia conciliación familiar.

Por su parte, desde la Coordinadora Provincial de IU Jaén mostraron su "malestar y sorpresa ante la inoperancia de la Consejería de Educación, que ha sido incapaz de solucionar el problema". "Exigimos una rápida actuación del delegado de Educación en la provincia y la recuperación del servicio lo antes posible; un servicio que tiene que ser de calidad y lo más alejado de la precariedad posible; un servicio digno para estos alumnos y alumnas cuyos padres ya previamente habían pagado los gastos de sus hijos en estos 37 comedores. De no ser así, Izquierda Unida de Jaén pedirá la dimisión del delegado de Educación por inoperancia y dejadez de funciones", apunta la formación a través de un comunicado.