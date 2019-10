Manu Lecomte pone el foco en la defensa del UCAM

Manu Lecomte, jugador del UCAM Murcia Club Baloncesto, ha asegurado que "lo principal es seguir las reglas defensivas" para vencer partidos, especialmente fuera de casa. "Meter muchas canastas de tres puntos ayuda, pero si no defendemos bien es difícil imponerse", ha advertido.

El base internacional belga de 24 años y que afronta su segunda campaña en el equipo grana ha pasado por sala de prensa y ha puesto el foco en la necesidad de endurecer la defensa. Los 92 puntos con los que el San Pablo Burgos ganó el domingo pesan y son motivo de autocrítica, como hizo el técnico Sito Alonso al término del choque.

"Estoy de acuerdo con el entrenador y es que si no hacemos una buena defensa fuera de casa no seremos capaces de ganar y en ese sentido hay que mejorar. Meter muchas canastas de tres puntos ayuda, pero si no defendemos bien es difícil imponerse. Tenemos que seguir las reglas defensivas y eso es lo principal", ha afirmado el director de juego.

Lecomte fue el máximo anotador del UCAM CB en Burgos con 14 puntos y también el más valorado con 16 en menos de 18 minutos en cancha y ello después de haber quedado descartado una semana antes en el partido que los granas vencieron por 89-73 ante el Casademont Zaragoza en Murcia.

"Fue una decisión técnica. Yo estaba preparado para jugar ese partido y el siguiente, pero es algo que no puedo decidir yo y que hay que respetar", ha indicado este martes.

En el conjunto universitario comparte la posición de base con el estadounidense Askia Booker y con el brasileño Rafa Luz, a quienes se ha referido.

"Son jugadores muy diferentes y se sacan cosas distintas de Rafa y de Askia y los dos funcionan bien", ha señalado Lecomte, quien ha restado importancia a la rotura del marcador y al parón de 40 minutos antes de que acabara el tercer cuarto del choque celebrado en el Coliseum de Burgos.

"Nunca me había visto en esa situación y nos afectó, pero igual que a ellos, y no es ningún tipo de excusa", ha dejado claro.

El UCAM CB se ha impuesto en sus dos encuentros en casa y ha perdido los dos disputados lejos del Palacio, aunque fue ante los dos únicos equipos que siguen invictos de la Liga Endesa después de cuatro jornadas.

El domingo a las cinco de la tarde toca ir a la cancha del Montakit Fuenlabrada y ante ese nuevo desplazamiento el de Ixelles ha admitido que precisan cambiar la dinámica como visitantes.

"Nos daría impulso positivo al equipo ganar a domicilio, aunque hemos disputado dos partidos muy duros en Madrid y en Burgos, canchas en las que es muy difícil vencer, aunque intentaremos llevarnos el siguiente encuentro", ha manifestado.