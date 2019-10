Jagoba Arrasate en la SER

Jagoba Arrasate a 3 días de visitar Granada tras el parón analiza en SER Navarra toda la actualidad de Osasuna. Desde su renovación de la que apunta que "todo llegará. No soy de poner una fecha. Hay buena relación y hablamos a menudo con Braulio y con el presidente. Tenemos que llevarlo con naturalidad. Nos queremos mutuamente mucho más que hace 15 meses". Pasando por la cantera de Tajonar de que señala que "hay que ir paso a paso, no correr demasiado. Hay que tener paciencia que Tajonar va a dar sus frutos. No todos tienen la madurez de Moncayola con la seguridad y confianza que transmite, no es normal para un debutante. Cualquiera no lo puede conseguir" y todo sin olvidar el partido de este viernes en Granada que califica de complicadísimo sin ocultar la ilusión que le produce poder celebrar el centenario de Osasuna y el nuevo campo en primera división.

Respecto a lo más inmediato, Arrasate está pendiente de los contratiempos en forma de lesión de Rober Ibáñez y Rubén García califica de partido durísimo el encuentro del viernes en Los Cármenes. Un Jagoba que hace balance positivo del inicio liguero de su equipo en el retorno a primera división tanto en cuanto a resultados con 11 puntos como en sensaciones, compitiendo. Eso sí el técnico reconoce que son solo 8 partidos pero entiende que el equipo está donde deseaban.

Sobre lo del rey del empate, el técnico rojillo señala que "los empates están bien aunque queremos ganar siempre. La esencia es la misma de la temporada pasada y estamos orgullosos de ello". La mejor noticia de las últimas semanas, el regreso de Iñigo Pérez que señala "aporta mucho tanto fuera cuando no podía jugar como dentro al estar por encima de la media en lo táctico, nos puede ayudar en el lateral izquierdo y por dentro".