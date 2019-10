"Los pacientes de cáncer sufren una falta de información grave"

Ana Fraile, fundadora de la Asociación We Can Be Heroes, fue diagnosticada de cáncer hace 7 años y hoy cree que el enfermo debe ser consciente del poder de la mente, mantener un positivismo a prueba de bomba y aprender a ver lo bueno. Su blog, visitado por más de 2 mil personas diarias, siempre ha buscado transmitir una tranquilidad que es inexistente en todos los ámbitos cuando se confirma que padeces un cáncer. En su reflexión en voz alta, Fraile afirma que "la falta de información, para mi, es algo grave, incluso de los propios médicos. Me costaba muchísimo entender lo que me iba a pasar y los tratamientos que iba a recibir. Tener a alguien que te ayude a descifrar todo es importante".

Su asociación We Can Be Heroes nació el 15 de octubre de hace 5 años para ayudar a los pacientes y apoyar la investigación sobre el cáncer desde la base. Hasta el momento son más de 70 mil euros los recaudados e invertidos para lograr ambos objetivos.Ahora, tras destinar dos becas de 30 mil y 22 mil euros a dos investigadores del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, busca socios para promover una beca "colaborativa" de investigación, aportando de entrada 11 mil 600 euros para proyectos de formación.

Ana Fraile ha resumido hoy en Salamanca la trayectoria de su asociación We Can Be Heroes, recibiendo el agradecimiento personal de investigadores y del propio director del Centro de Investigación del Cáncer en Salamanca, Eugenio Santos.