Conflictos en el Ayuntamiento por la elección del Tambor de Oro

El pasado jueves, el Gobierno Municipal informó de que "la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de San Sebastián ha acordado dos cambios en el proceso de elección del Tambor de Oro". Una decisión que no comparten los grupos municipales de EH Bildu y Elkarrekin Donostia.

Reyes Carrere, EH Bildu, y Aitzole Araneta, Elkarrekin Donostia, han manifestado que en la Junta de Portavoces "no se acordó ni decidió nada". Eneko Goia "dio cuenta de sus propuestas de cara a la edición de 2021, y los grupos explicaron sus posicionamientos, ni más ni menos".

Ambas portavoces han descrito lo sucedido en la Junta y explicaban que no hubo votación, principalmente, porque no había sobre lo que votar y porque el alcalde no llevó ningún documento a la reunión.

Unas declaraciones sobre las que el propio alcalde, Eneko Goia, ha opinado. Goia se ha mostrado sorprendido con la reacción de los grupos, "ya que hubo un acuerdo en Juntas por mayoría, aunque cada grupo tenga su opinión". Además, el alcalde ha explicado que preguntó al secretario si, finalmente, se había realizado el acuerdo y que si "no se han enterado "no es su problema".