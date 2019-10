Zaldua: "El Reale Arena tiene que ser nuestro fortín"

La Real sigue preparando en Zubieta su regreso a la liga tras el segundo parón liguero. El domingo, le espera en el Reale Arena, el Betis con elreto de volver a reencontrarse con el triunfo tras las dos últimas derrotas consecutivas ante el Sevilla y Getafe.

Imanol tendrá las bajas seguras de Illarramendi, lesionado y Diego Llorente, sancionado, por lo que busca sustituto al central internacional madrileño. Junto Aritz Elustondo, Zubeldia, Le Normad y el recuperado Sagnan son los tres opciones que tiene el técnico oriotarra.

Esta mañana por sala de prensa ha pasado el defensa donostiarra Joseba Zaldua

Molestias físicas: "No estoy en mi mejor momento.Tuve unas molestias en el gemelo la temporada pasada y todavía no estoy muy cómodo.Soy capaz de competir aunque no estoy al 100%. Llegarán momentos mejores”.

Competir con esas molestias: "”Me dicen que tengo que tener paciencia, me lo tomo como un aprendizaje, de saber que también hay que jugar sufriendo. Mientras el míster esté contando conmigo, haré todo lo que pueda.Mi fuerte no es el tema técnico, pero ganas y actitud nunca van a faltar”.

Tras el parón, sin bajar la exigencia : “Eso es parte de Imanol. Siempre nos exige. Cuando ve que nos hemos relajado, aprieta un poco para que todos apretemos. Cuando ve que uno ‘se caraja’ un poco, le aprieta. Con Imanol no se pueden bajar los brazos ni en un ejercicio”.

Reencuentro con el triunfo en el Reale Arena: "Es verdad que los dos últimos resultados no han sido positivos, yo creo que la gente está enchufada, con muchas ganas e ilusión, tenemos buena plantilla para hacer cosas bonitas y eso pasa por hacer cosas bonitas en nuestro estadio, para eso trabajas y va a depender de que en nuestro campo, sea un fortín y dejemos escapar los menos puntos posibles"

Motivación de la afición: "Se está viendo un nivel de juego muy alto y entiendo que la afición esté motivada, aunque r esto es fútbol y funciona por rachas. Ganas dos o tres partidos y parece que vas a ganar la Liga y luego pierdes dos y parece que se ha acabado el año”.